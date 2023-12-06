公屋等9年終上樓！網民拎鎖匙一看即大表失望：房署翻新公程超差

獲派公屋自然值得高興，但若單位狀況欠佳就可能令人頭痛不已了！日前有網民發帖批評「房署外判翻新公程超級差」，並指等了9年公屋終於成功上樓，卻發現單位內有諸多問題，除了廁所水箱嚴重漏水、鹹水滲到牆身外，下大雨時窗台也會滲水。而且，樓主是接到屋邨主任通知指工程部已檢查電線沒有問題才拎鎖匙，沒想到其實電線電箱尚有問題，電燈無法使用，至今未能解決。而樓主似是選擇了翻新津貼，煩惱不已，有網民就指出「就算要咗翻新津貼，一星期內有問題可以通知房署再維修」。



有網民發帖指等了9年公屋終於成功上樓，卻發現單位內有諸多問題，除了廁所水箱嚴重漏水、鹹水滲到牆身外，下大雨時窗台也會滲水。（公屋討論區圖片）

日前有網民在公屋討論區發帖訴苦，表示輪候公屋已經9年，總算收到配房通知，獲派柴灣某屋邨，並於今年9月時成功拿到鎖匙上樓。但近日查看完單位後，樓主就表示「雖然有公屋住是幸運的事，但我都想係度呻兩句」。原來單位內廁所水箱漏水，鹹水已滲到牆身，加上單位木門破損嚴重，及出現「灶台冇換過，落完大雨發覺窗台滲水」等問題。且樓主已簽紙並安裝了電燈及冷氣，但卻發現「裝咗電燈發覺電燈線壞唔着，裝完冷氣機發覺冷氣機掣面板壞，最後發覺總電箱鬆」，問題至今尚未解決。

樓主批評「而家房署外判翻新公程超級差」，又留言表示當時收到屋邨主任通知稱「收到電紙先叫我攞鎖匙」，亦即工程部已檢查所有電線沒有問題，沒想到最終「電線都好大問題喎」。從照片可見，單位內牆有明顯水跡，牆灰剝落，電掣面板鬆開。樓主又表示已投訴但未獲處理「無人睬你，一路話佢哋搵師傅約緊期」、「我寫信去房署總署都冇用，投訴無門」。

不過，從樓主另一則帖文可見「今日房署主任又大我，話我拿奬金（翻新津貼），廁所洗手盆係上一手，要自己負責」，故相信他是選擇了翻新津貼。

公屋租戶可申請翻新津貼，自行進行簡單維修工程，或選擇由房署的翻新工程承辦商進行工程。（資料圖片）

照片引起網民熱議，有網民表示「真係唔掂喎，邊有翻新過」、「唔好對房署翻新有太大期望，間屋住得人，佢就會派畀你」。但亦有人認為樓主選擇翻新津貼，不能全怪房署，「你係咪揀津貼」、「咁揀咗津貼又唔怪得嘅」，有人就提醒樓主，就算收了津貼，如單位有重大問題仍可向房署反映，「就算要咗翻新津貼，一星期內有問題可以通知房署再維修，如窗台滲漏、鐵閘、水喉有問題都可報返維修」。