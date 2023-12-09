公屋三派大圍這屋邨　1理由想博第四派　小紅書網民：你買私樓啦

公屋配房向來要些運氣！近日有網民就發帖訴苦，表示眼見他人派到心水單位，自己去到三派卻始終未有合心意的結果，例如首派雖是心水地區卻是問題單位，之後所派的荃灣區石圍角邨及沙田區美林邨都不是熟悉的區域，不方便他照顧患病的老人家，因此「有啲心灰」。由於首派拒絕為問題單位，樓主尚餘一次配房機會，現不知是否要博第四派。



帖文被轉載到小紅書後引起多人批評，認為他獲編配的都是上選，「石圍角，美林都唔要，你買私樓啦」、「係咪等政府派凱旋門畀你」，又揶揄他如果要照顧長者，「你叫老人家搬來同你同住」。亦有人支持樓主「唔爭在博埋呢次囉，唔係你之後都會後悔」。



有輪候公屋的網民發帖訴苦，指三派結果始終未合心意，而由於首派為問題單位，故雖拒絕，現在仍有一次機會，正考慮是否要再博一次，（公屋討論區圖片）

早前有輪候公屋的網民在公屋討論區「灰爆」發帖，表示早前收到房署配房通知信，首派是青衣長康邨問題單位，因是「凶宅」，而且身故事件發生於半年前故拒絕。之後，樓主再收到二派、三派通知，分別是荃灣區石圍角邨及大圍美林邨，然而都不合樓主心意。

樓主解釋稱家中有老人要照顧，患病要隔日看醫生，且「唔熟個邊」，心水始終是青衣、荔景。雖然首派是心水地區，卻是特別單位。而因為拒絕過一次問題單位，配房機會還剩下一次，樓主不知「博唔博四派好」，更灰心表示「見其他人都派到自己心水，有啲心灰」。

有網民勸樓主接受三派美林邨。（資料圖片）

帖文被轉載到小紅書，不少網民勸樓主接受三派，「你看看美林附近的私樓幾錢才講，好多人想派沙田都派唔到。你叫老人家搬來同你同住」、「美楓點解唔要…激死人」、「美林好啊！交通方便，周邊都係學校，樓下就係美林街市，行遠小小就係大圍街市」。

雖有網民建議樓主「博盡佢」等最後一次配房，但部份網民批評樓主之所以覺得灰心是因為要求高、不知足，更大讚二派、三派均是好地方，「石圍角、美林都唔要，你買私樓啦」、「不要浪費，建議你不要了，給那些正在需要公屋的人」、「證明你不太需要房子。還能拒絕那麼多次」。