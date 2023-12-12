新移民女曬215呎公屋月租$1200　哭訴做代購賺$100萬後反蝕$300萬

【公屋／公屋申請】財來財去，變幻無常。有移居香港10多年的內地女生，於影片中介紹自己月租1,200元、面積約215平方呎公屋單位。她又哭訴自己艱辛往事，指20多歲時曾靠代購賺到100萬元，但不久便投資失利倒蝕300萬元，直指「我那個月是非常難熬，這是真的，我很難受」。目前已走出陰霾的她表示，如能重新賺到100萬元，她會用作讀書增進知識，「永遠賺不到自己認知以外的錢」。

影片引來網民熱議，不少人驚訝香港公屋租金便宜，面積也相當實用。亦有人質疑是創作故事，只為博流量。



該內地來港女生哭訴自己艱辛往事，指20多歲時曾靠代購賺到100萬元，但不久便投資失利倒蝕300萬元。（影片截圖）

該內地來港女生育有2歲多兒子，一家三口住在月租1,200元、面積約215呎公屋。她接受內地網紅訪問，於影片中逐一介紹屋內客廳、睡床、廚房、廁所等，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。

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來港10多年、現任職餐廳收銀員的她，又講述自己傷心往事。她表示，20多歲時曾做代購，更成功賺到100萬元，然而不久後就投資失利，反虧蝕300萬元，「因為賺到錢了嘛，聽朋友說投資泥頭車，倒虧300萬。太年輕的話，憑運氣賺到的錢，會憑你的實力去虧掉」。

問到有否埋怨那位朋友，該內地來港女生指，這位朋友已經去世，「一般來說，誰虧了錢，不要說300萬，30萬都很難受。但是真的是在生死面前，好像我還挺幸運的，我也覺得幸好我年輕，起碼我還可以工作」。

該內地來港女生分享艱辛往事。（影片截圖）

回憶往事，她哽咽哭訴，「我那時候知道我虧了300萬，是剛生下我兒子的時候，我那個月是非常難熬，這是真的，我很難受」，又說如果重新賺到100萬元，會用作讀書「補認知」，「永遠賺不到自己認知以外的錢。你遇到很多事的時候，只有你的智慧才能幫你渡過這一關，幫助你去面對人生的這些坎坷風雨」。

影片引來網民熱議，不少人驚訝香港公屋租金便宜，面積也相當實用。亦有人質疑是創作故事，只為博流量。

面對網民激烈討論，該內地來港女生留言回應「這世上沒有1句話可以讓你醍醐灌頂，真正讓你如夢初醒的，只能是那一段至暗的經歷。不要把時間浪費在那些欣賞不了你的人或事身上，我始終相信自己好了一切都會好」。