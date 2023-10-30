公屋｜一家三口獲大埔公屋　自爆內地有樓、錢放親戚　揭更多背景

【公屋申請2023／資產審查】為獲公屋不擇手段？有香港家長發文表示，其小孩學校有一家三口家庭剛獲派大埔「富蝶邨」公屋單位，即向其他人炫耀自己財產交由親戚保管、在內地有物業、丈夫做自僱人士不用報稅等，令他大感不滿。

帖文引來網民熱議，建議樓主向房委會舉報，「一定要舉報佢，呢班人大陸有屋又有錢！我舉報咗兩次，都成功趕走佢哋」。也有網民質疑是創作文，不過樓主堅稱非創作，並有其他網民幫手反駁，「我信你講嘅嘢，身邊有呢啲街坊」、「其實大把這些人，有啲人將成副身家錢存在大陸銀行」。



有香港家長發文表示，其小孩學校有一家三口家庭剛獲派大埔「富蝶邨」公屋單位，即向其他人炫耀自己財產交由親戚保管、在內地有物業等。（資料圖片）

該香港家長於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文表示，其小孩學校有一家三口家庭，剛獲派大埔「富蝶邨」公屋單位，隨即向其他家長炫耀，自揭財產交由親戚保管、在內地有物業等。他質疑對方為何能通過公屋申請審查，「佢好威咁周圍同人講啲錢擺喺親戚度，老公做自僱人士唔使報稅，又申請全額學生津貼，大陸又有樓，放長假就返大陸住」。

帖文引來網民熱議，認為樓主應向房委會舉報。（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）

帖文引來網民熱議，認為樓主應向房委會舉報，「一定要舉報佢，呢班人大陸有屋又有錢！我舉報咗兩次，都成功趕走佢哋」、「篤佢囉！」。

亦有網民質疑是創作文，「錢擺親戚到？作故仔都作好啲啦」、「憎人富貴厭人窮」。不過樓主堅稱自己親耳聽到，並非創作文，並有其他網民幫手反駁，「我信你講嘅嘢，身邊有呢啲街坊」、「其實大把這些人，有啲人將成副身家錢存在大陸銀行」、「真㗎！我兩個朋友都係咁！有一個樓轉畀大伯，之後攞到公屋再轉買居屋」。