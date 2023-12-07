細29歲內地妻霸屋逼離婚仲咁做　84歲港伯悲訴：佢鍾意我啲錢咋！

婚姻只是為了利益？本港網絡瘋傳1段影片，1名84歲老伯控訴，他於首任太太死後，娶了較他年輕29年的內地妻子，詎料婚後3年就開始分房睡，內地妻子更逼他離婚，卻又要求他繼續供養，感嘆「佢可能係嫌我老囉……佢鍾意我啲錢咋！」。另外，雖然老伯與亡妻育有3名兒子及4名孫兒，但都與他斷絕來往，直言「無一個理我㗎！」。

影片引來網民熱議，大部份都認為老伯遭遇不值得同情，「自作孽不可活」、「三個仔都無一個理你，好心自我檢討下啦」、「唔可憐」。



84歲香港老伯指，娶了較他年輕29年的內地妻子後，3年後就開始分房睡，內地妻子更逼他離婚，感嘆「佢可能係嫌我老囉……佢鍾意我啲錢咋！」。（影片截圖）

網絡群組「公屋討論區」轉載內地網紅訪問影片，題為「細29歲陸妻霸屋日日叫離婚！84歲港伯前妻3個仔斷絕來往」。影片中，現年84歲的港伯講述心酸故事，指自己14年前第1任妻子去世，4年後經鄰居介紹認識了當時45歲、未取得香港身份證的內地女子，2人其後結婚，至今已10年。本來以為會黃昏姻緣是另一個幸福春天，沒想到竟是噩夢開端。

老伯表示，結婚3年後內地妻子就與他分床睡，「初初結婚有張大床，而家張床都無埋喇，分開成7年。我瞓廚房對面張床，佢瞓廳嗰張」，更逼他離婚，「佢（內地妻子）」而家逼我離婚，佢可能係嫌我老囉。我養佢㗎，佢鍾意我啲錢咋！同埋嗰間屋。間屋就唔係我嘅，交租我交囉。乜都係我㗎！」。

老伯稱現時仍要擺攤，每天收入約800元，但因妻子苛索而沒法儲錢。（影片截圖）

老伯稱現時仍要擺攤，每天收入約800元，內地妻子取得香港身份證後就開始工作，每日收入500至600元，卻仍要花他的金錢，「現在我畀佢400元1日，而家佢話離婚，畀少一半畀200元，仲要包佢食包佢住。佢需要買嘅嘢，我都要包晒。水費電費乜都係我㗎，佢話需要養佢㗎……仲要收我100元兩餐每日，800元我無錢剩㗎喇」。

不過，雖然內地妻子稱想離婚，但當老伯說同意離婚時，對方卻又突然轉變態度，「佢話離，轉口又話唔離；佢話離婚，我話好啊，佢轉個頭，唉，我唔離喇。佢又喺屋企喇。就算離婚佢都要住喺嗰度㗎啦，佢話嗰間屋佢有一半」。

除了內地妻子問題，老伯與兒孫的關係亦有困難。（影片截圖）

除了內地妻子問題，老伯與兒孫的關係亦有困難。他與首任妻子育有3名兒子及4名孫兒，而3名兒子已50多歲，卻沒1個理會、探望他，「養大3個仔，個個都係大學生，我都唔知點講，無一個理我㗎！」。

影片引來網民熱議，大部份人都不同情老伯遭遇，「自作孽不可活」、「3個仔都無1個理你，好心自我檢討下啦，肯定背後有原因先搞到妻離子散」、「唔可憐」。

不過，亦有人留意到影片畫面寫着「原創」字樣，質疑影片的真實性，懷疑是博取點擊的創作影片。