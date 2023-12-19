的士車資$27乘客付$40免找續　司機堅持按錶收費仲咁做　結局慘了

駕駛的士按錶收費也被責罵？有的士司機於網上發文，指首日駕駛的士接載乘客，車資27元，客人支付40元表示「唔使找」，但他堅持按錶收費「不收多不收少」並找回13元，沒想到反被乘客批評「扮晒嘢」，無奈下在的士司機群組分享事件。

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主「抵鬧」，「唔畀面個客」、「成件事本來好簡單，你笑笑口講聲多謝，大家都開心，你真係做多咗」、「有咁好嘅客都唔識珍惜」；也有網民質疑是創作文。樓主回覆網民解釋，「可能今日第一日揸的士有原則！」。



有的士司機於網上發文指，他堅持按錶收費，卻被乘客批評。（示意圖／資料圖片）

該的士司機Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文講述事件，指他當日首日駕駛的士出更，第2位乘客是短途客，全程沒有「跳錶」，車資27元。

到達目的地後，客人支付40元紙幣說「唔使找」，但樓主堅持按錶收費並找回13元，結果竟然觸怒乘客，「我照找返$13畀佢！我同佢講話錶頭幾多收幾多！不會收多不會收少！仲要俾個客X我扮晒嘢」。

到達目的地後，客人支付40元紙幣說「唔使找」，但樓主堅持按錶收費並找回13元，結果觸怒乘客。（《降魔的》劇照）

帖文引來熱議，不少網民、的士行家認為樓主「抵鬧」，「你抵X，唔畀面個客」、「你揸車為興趣？」、「畀就收啦，講聲多謝」、「成件事本來好簡單，你笑笑口講聲多謝，大家都開心，你真係做多咗」、「多謝1句咪算，何必講咁多無謂嘢，抵俾人鬧」、「有咁好嘅客都唔識珍惜」。

也有網民質疑是創作文，「零分重作！」、「師兄你堅定流啊」，亦有行家分享類似經歷，「都唔出奇嘅，有時真係聽唔到佢（乘客）講話唔使找，照找畀個客，跟住個客通常都係好奇怪咁望住你，跟住袋返錢走」。

面對激烈討論，樓主回覆網民時解釋，「可能今日第一日揸的士有原則！」。