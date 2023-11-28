港女搭的士想中途停車　司機拒絕反嗆：有本事報警　後續超展開

的士司機服務態度常惹熱議。有港女於網上發文表示，日前乘搭的士時打算中途「順路停站」接朋友，惟「火爆司機」拒絕並爆粗；她不解追問，司機反嗆：「有本事你咪報警囉！」港女「順意」報警，沒想到司機態度大反轉即時道歉，但已太遲；警察到場發現，該司機沒有展示的士司機證，「立即抄咗佢牌」，而港女事後轉乘另1架的士離開，慶幸「另一架的士個司機態度好」。



的士司機服務態度常惹熱議。（示意圖／資料圖片）

該港女上周六（11月25日）於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文講述事件。她表示，當日上的士講目的地時，已向司機講明「中途順路停站接朋友」，沒想到司機竟然爆粗回應，「我唔X停㗎，我要賺錢冇時間同你停車」。

樓主不解追問不停車原因，司機即反嗆：「我係唔X停，有本事你咪報警囉！」。於是樓主「順意」報警，司機態度立時180度反轉，即時向樓主道歉，惟樓主直言已經太遲，「當我咗報警，呢位司機先至道歉已經太遲喇」。

樓主指，警察到場發現，這名「火爆司機」沒有展示的士司機證件，於是「抄牌」記錄司機資料，而她們登記完資料及支付車費，便轉搭另1架的士離開，「我哋登記完畀埋車費落車走。警察就慢慢同你（司機）玩。好彩之後我哋截另１架的士個司機態度好」。

帖文引來網民熱議，質疑司機中途不停車做法，「停一停方便下人有幾大不了呢？」、「乘客係有權要求行車路線」、「請問邊度話點對點收費，我搵齊港島，新界，大嶼山的士都睇埋，都冇『點對點』呢3個字」、「其實說到底係禮貌問題，恃老賣老，自己其身不正無展示的士證，但叫人報警嗰下好笑，maybe 佢想自首」。

（Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）

亦有網民認為應將心比己，不宜苛責司機，「我又解釋下點解司機咁怕中途停車接人？原因係好多話中途停接朋友，去到未見人，等下又1分鐘，等下又1分鐘，好多客人成日覺得停喺度有個錶識跳，以為司機好着數，假設等十分鐘，收得你十零蚊，用十分鐘可以做完支旗落埋客喇」、「我唔知你支旗有幾大，如果係唔過40蚊旗，呢度停一停，嗰度等一等，將心比己，正如你去茶餐廳叫杯熱奶茶仲要這樣那樣，你係冇錯嘅，不過就令人討厭啲囉」。

根據道路交通規例，的士司機提供服務時須於車廂內展示有效司機證，違者可被罰款2,000元。