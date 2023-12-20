的士車資$40付$100鈔　司機稱「無錢找」最後電子付款　法例咁講

的士司機服務態度不時引來爭議，日前有乘客搭乘短途的士，到達後車資為40元，當他拿出100元紙幣時，司機卻稱「無錢找」，最後無辦法下，司機無奈准許他以電子方式支付車資。樓主事後於網上公開事件，大多網民均指出司機有責任預備足夠零錢以作找續，批評「100蚊都找唔到，咁就收工啦，仲揸乜車呀」。



根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第45（2b）條規定，的士司機須預備至少100元零錢用作找續，其中2元或以上硬幣、10元或以上鈔票，合共至少達90元；1元或以下硬幣合共至少10元。若司機無合理辯解違反規定，一經定罪最高可罰款5,000元及監禁6個月。



有乘客搭短途的士，車資為40元，惟支付百元紙幣時司機卻回覆「無錢找」。（示意圖／資料圖片）

該乘客在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指某日晚上約10時多，由葵芳坐的士前往荃灣西，全程車費為40元，不過由於沒有散紙在身，所以給予司機1張100元紙幣，但對方居然回覆指「無錢找」，並稱司機最後「好唔情願」准許他以電子方式支付車資。

有部份網民支持的士司機，「司機找晒畀人咪無，你無散紙司機一定要有？」、「點解搭巴士嗰啲人識得自己搵散紙，搭的士就唔識？」。不過更多留言指出責任在於司機，「無錢找咪等司機想辦法找」、「100蚊都找唔到，咁就收工啦，仲揸乜車呀」，並建議政府應立例規定的士須設有電子支付工具，以避免類似爭拗再現。

另有人留意到樓主發文帳號為新註冊用戶，質疑事件真偽，又懷疑是故意抹黑的士行業，「好高水份（吹水）」、「有無片？有無兩個人以上的人證？」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第45（2b）條規定，的士司機須預備至少100元零錢用作找續，其中2元或以上硬幣、10元或以上鈔票，合共至少達90元；1元或以下硬幣合共至少10元。若司機無合理辯解而違反以上規定，一經定罪最高可罰款5,000元及監禁6個月。司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找續，則不屬違例，若乘客隨身只攜有500或1000港元面額紙幣時，則應於上車前詢問司機能否提供找續。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）