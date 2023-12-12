海底撈「科目三」殺到！店員跳舞影片瘋傳　網民評：見到佢眼神死

連鎖火鍋店「海底撈」內地員工紛紛挑戰舞蹈神曲「科目三」，以炒熱現場氣氛，成為一股風潮！有網民指想不到這股風潮已吹來香港，轉載1段影片，聲稱在銅鑼灣海底撈分店拍下，1名店員施展舞技在跳「科目三」，拍片者表示自己雖然是愛熱鬧之人，但也受不了熱舞現場環境太嘈吵。該影片迅即在網絡瘋傳，不少網民看過片段發表評論，指店員動作姿勢跟到足，可是現出「眼神死」，從他的眼神流露出厭世感，「由佢既舞姿可以感受到佢並唔係自願」。不過亦有網民為他平反，認為人在江湖身不由己，「都係搵啖飯食，各位高抬貴手」。



樓主轉載銅鑼灣海底撈分店的店員即席表演科目三的影片。（Facebook圖片）

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「海底撈」員工跳舞蹈神曲「科目三」成網上熱話，早前有網民在Facebook專頁「扮工室Online」中轉載相片及影片，寫上「香港銅鑼灣海底撈，厭世……」，拍片者在銅鑼灣分店親眼看到店員即席獻技，「（銅鑼灣）竟然！也有！」，但顯然拍片者不太受落，指自己已算是愛熱鬧的人，也覺得店員跳舞太嘈吵，「每次吃飯，都至少3枱過生日的，還有變臉、甩麵條，現在還有科目三。」，認為過於熱鬧，令人未能好好用餐。

從半分鐘的影片可見，年輕男店員在食桌次間的走廊獨自獻技，隨着節拍強勁的音樂起跳，雙手輪流打圈，以及雙腳做出如扭親腳的招牌舞步，期間吸引不少食客用相機拍片。

這段影片在網絡上瘋傳，不少網民對店員的舞姿作出熱議，認為雖然他動作跟到足，可是力度不足，更出現眼神死，從眼神流露出一股厭世感，「由佢既舞姿可以感受到佢並唔係自願」、「好厭世」、「見到佢眼神死」、「我究竟睇咗啲咩」。

對於店員的舞技被評擊，有網民替他平反，認為他身不由己，「好彩有戴口罩佢！都係搵啖飯食，各位高抬貴手！」、「向呢位哥哥仔致敬」，也有人認為是「滿足病態嘅消費心理，使咗錢就可以指使人做小丑比自己睇」。

「科目三」舞蹈在網路爆紅，連海底撈火鍋都因搭上旋風話題度大增。（網上影片）

「科目三」是內地抖音爆紅神曲，全名為「廣西科目三」，起源於廣西一場婚禮表演，當時許多人都一同隨著氣氛歡歌起舞，其後流傳一種說法為「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉（即吃米粉），科目三跳舞」。今年6月，抖音創作者「神不在邯鄲」分享了他改良版的科目三舞步，並配以一笑江湖DJ版音樂，整套動作瞬間爆紅，成為現時抖音最熱門舞蹈。