相差26歲！65歲港大叔跳舞遇39歲湖南女　相識25天閃婚獻千萬身家

真愛可以跨年齡或任何界限，甚至為愛奉上全部身家！一對相差26歲、同樣經歷過失婚的男女譜出忘年戀，結成夫妻後近日接受內地媒體訪問，甜蜜講述2人之間的愛情故事。月薪6萬元、繼承父母千萬元家產的65歲港男鄭先生，在參加拉丁舞班時認識39歲湖南女子，相識僅25天後決定閃婚，結婚3年以來，鄭先生向妻子贈送全部財產，包括價值1,500萬的別墅、現金存款及名車，更把大部份薪金「上繳中央」，每個月只留下3,000元自用。感性的鄭先生直言「除咗係真愛，我覺得係真信任」。夫婦在鏡頭面前表現恩愛即場親吻，鄭先生更甜絲絲形容「我哋去到一個忘我境界」，感動到雙眼通紅，夫婦更透露目前正積極備孕。



鄭先生與太太相差26歲，但仍愛很纏綿。（影片截圖）

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內地視頻媒體「西瓜視頻」於11月27日以標題「香港大叔認識25天就敢把千萬資產全部轉移女方，最終收獲永恆真愛」發布短片，短短數天已錄得逾16萬人次觀看。鄭氏伉儷日前接受內地自媒體訪問指，2人都是再婚，當中65歲鄭先生擁有工商管理碩士學歷，生於書香世家，父親是工程師，退休前是廠長，母親從事翻譯工作，家庭教育不主張打罵，所以鄭先生和胞兄自幼都在愛和溫暖的照顧下成長。鄭先生的胞兄長大後前往美國，由於愛錫弟弟，所以目前仍然不時向他贈送零用錢。

鄭先生仍然工作，月賺6萬元，一年出13個月糧，同時繼承父母位於元朗錦繡花園、市值1500萬元的別墅，以及公司股票，不時分得花紅，已把身家財產全交太太。

鄭氏伉儷日因跳拉丁舞而結緣。（影片截圖）

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感情方面，鄭先生和任職美容師、有高中學歷的港人前妻結婚約20年，前妻小他9歲，2人育有1名現年19歲的女兒，但夫婦因管教女兒的問題而愈走愈遠，最終離婚收場。

鄭先生與現任妻子年齡相差26歲，談及2人相識經過便甜絲絲，表示自己約3年前參加拉丁舞班，由老師介紹1位學妹作為舞伴，2人相識25天後閃婚，鄭先生以「老婆如衣服」論來形容這段關係，「等於你去買衫，睇中一樣嘢，你覺得好嘅，你就想即刻咁擁有佢」，雖然新鄭太都是高中學歷，但鄭先生認為自己遇到對的人。

鄭太透露自己來自湖南，來港大約20年。（影片截圖）

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除了高中學歷之外，39歲的鄭太透露自己來自湖南，來港大約20年，港人前夫在地盤工作，每天回到家都十分疲倦。鄭太當時清理雙層巴士，月賺約4,000元，之後改做服務員、主管、代購和保險公司分區經理，同時要照顧2名兒子的起居飲食，做代購期間更要帶同兒子拖衫到深圳，同樣辛苦，加上始終「喺香港冇一個親人」，前夫為人內向，甚少分享感受，溝通問題導致婚姻破裂，2名兒子跟隨父親生活。

鄭先生強調「愛錫係要表達嘅」。（影片截圖）

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鄭先生強調「愛錫係要表達嘅」，鄭太笑指丈夫「對住我會好似一個小朋友咁樣，雖然年紀一把，但我覺得佢有時真係會做啲好幼稚嘅嘢，但係佢話佢以前係唔會做」。她甜蜜分享丈夫會向她發送「寶貝老婆」、「愛老婆」等文字訊息，令她大感開心。

除了大說情話之外，鄭先生更有實際行動，鄭太開心如數家珍，由於她喜歡花，丈夫便每周送花，甚至用了約700萬元購買和裝修一個連天台的3房村屋單位，面積約700呎，方便她種花，並將屋送給她。鄭先生更將市值1,500萬元的元朗錦鏽花園別墅、所有銀行存款、多個名貴手袋、寶馬X3私家車，以及車牌全部贈送給愛妻，連保險受益人都是鄭太，「嗰份糧都係一到佢戶口，嘟嘟嘟（扮作櫃員機匯款聲響），老婆請笑納」，笑言丈夫每月只有約3,000元食早餐。

鄭先生形容「除咗係真愛，我覺得係真信任」，被問及有否擔心太太會取得家產後離開他，鄭先生反指「大部分嘅人都係睇到你驚你失去乜嘢，我係睇到我得到啲乜嘢」。

受訪期間，鄭先生雙眼通紅，只因感激遇到對的人。（影片截圖）

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受訪期間，鄭先生雙眼通紅，鄭太笑言「佢係好感性嘅…我有時講一句感動佢嘅說話，佢就咁樣嚟㗎喇」，鄭先生感歎「我感恩撞到我太太，撞到一個真心嘅人」，兩人隨後在鏡頭面前親吻，大曬恩愛，令到主持形容「你哋毫無避忌」，鄭太笑言在其他人面前都會這樣做，鄭先生亦甜蜜地形容「我哋去到一個忘我境界」。

影片經過剪輯，不時用交字作出補充，影片結束前，寫上「現在兩人積極備孕，太太想給先生生個孩子」。

鄭氏伉儷甜密互動，對望時眼神流露愛意，雖然有人送上祝福，但更多內地網民卻未必看好，有人更留言指「這女人是高手！」、「這個女的一看就不簡單」、「湖南人唔簡單，希望大叔真的幸福啦！」、「這個老男人終有後悔，這個女人不簡單，情商高，以後男人哭的日子還在後頭」、「我絕對相信男的對女的是真愛情，女的對男的，不一定」。

短片亦引來香港網民討論，紛紛留言指「不如整個節目專搵番呢堆人5至10年後咩環境」、「寧願畀個女人，都唔畀個女」、「疑點，個女人生活咁艱苦，仲得閒跳拉丁舞，個男65 歲上晒岸仲打工，結婚咪結婚，做咩轉晒啲名，佢仲有個女」，亦有人指短片有寫明是「原創」，故質疑其真實性，「勿跟車太貼，好多劇本短片」。

（綜合）