入行2日排隊半小時遇短途客　新手的士司機無黑面　1原因拒收貼士

近年不時有人對的士司機的服務給予劣評，但行內仍有許多盡心盡責的好司機。有剛入行2天的士司機表示，在九龍灣德福廣場排隊等了半小時後，乘客上車表示前往附近啟晴邨，雖然是短程，但仍然盡責接載，獲乘客大讚「無黑面、心地好好」，還想多給20元貼士，但他表示婉拒，且在網上重申「保持良好心態！為的士形象出一分力！」。網民紛紛留言大讚，「尊敬你嘅精神同操守，我自問如果排隊半個鐘中短一定有唔高興，相反遊街就冇嘢」、「揸多排你唔係咁講」、「第2日心態係正常，做多一排，當見多啲西客，你個人生會改變的。利申，過來人」。



樓主開工第2日仍然保持正面態度，獲網民大讚。（《降魔的2.0》劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示自己第2天駕駛的士，當日在九龍灣德福廣場排隊，等客等了半小時，乘客卻表示要前往啟晴邨，地點僅在約3.8公里外，需時僅7分鐘，明顯是短途車程，但樓主仍然保持正常態度，接載乘客到目的地。

乘客大讚樓主「無黑佢哋面、心地好好」，更想給多20元作為貼士，但樓主堅持按錶收費，並在網上表示「雖然支旗好短，有啲失落！但我仍然保持良好心態！為的士形象出一分力！」

近年不時有人對的士司機的服務給予劣評，但行內仍有許多盡心盡責的好司機。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民討論，紛紛留言「尊敬你嘅精神同操守，我自問如果排隊半個鐘中短一定有唔高興，相反遊街就冇嘢」、「人在做天在看，好人有好報，對得住自己良心同荷包就得」，但亦有人潑冷水，「揸多排你唔係咁講」、「第2日心態係正常，做多一排，當見多啲西客，你個人生會改變的。利申，過來人」、「第2日咋，到你第2年揸又無生活壓力仲做到咁先講」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）