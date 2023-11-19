賺到笑！的士司機收2張「超罕見鈔票」以為被騙　1查驚揭賺咁多倍

這名的士司機真幸運！有泰國的士司機於社交平台發文，指近日接載1名需要趕乘飛機的外國乘客，他兌現承諾於30分鐘內駛至機場，乘客即給他2張罕見的500歐元（約4,200港元，2張共約8,500港元）紙幣就下車離去，面額是677泰銖（約150港元）車費的約57倍。由於2張500歐元紙幣目前已停印，的士司機起初擔心收到假鈔，但之後確定是真鈔感到相當開心，還發布圖片顯示他已把紙幣兌換成37,600 泰銖（逾8,300港元），意味該車程淨賺約3.7萬泰銖（約8,200港元）。



有泰國的士司機於社交平台發文，指近日接載1名需要趕乘飛機的外國乘客，他兌現承諾於30分鐘內駛至機場，乘客即給他2張罕見的500歐元紙幣就下車離去。（示意圖／gettyimages）

泰媒《Thaiger》報道，該名的士司機於Facebook群組分享今次幸運經歷。他憶述當日在市中心接載1名外國乘客，對方要求他30分鐘內到達曼谷廊曼國際機場，又承諾如能準時趕到機場而沒有錯過航班，會給予額外小費。

司機最終成功在時限內到達目的地，本來還打算按錶收取677泰銖（約150港元）車資，沒想到乘客沒有忘記履行承諾，取出2張500歐元（約4,200港元，2張共約8,500港元）紙幣，留下1句「給你小費」後便下車離去。2張500歐元紙幣面額合共是車資約57倍，令司機相當驚喜，「我沒有要求任何東西，只是像往常一樣按錶收費。這乘客可能不想錯過航班，計算了如果錯過航班會損失什麼，就認為這是值得的」。

由於該2張500歐元紙幣目前已停印，司機起初擔心收到假鈔，但之後確定是真鈔相當開心。（網上圖片）

不過，由於500歐元紙幣目前已停印，市面上相當罕見，司機起初擔心收到假鈔，但之後確定是真鈔非常開心，還發布圖片顯示，他已把紙幣兌換成37,600 泰銖（逾8,300港元），意味這程車額外賺約3.7萬泰銖（約8,200港元）。

事件引來網民熱議，不少網民認為司機相當幸運，但亦有網民猜測，該乘客可能想支付1000泰銖（約220港元），卻誤取出500歐元（約4,200港元）紙幣，「不管出於什麼原因，這都是令人驚訝的小費」。