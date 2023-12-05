善心的士司機幫手搬電動輪椅上車尾箱　網民竟支持拒載：危險白做

市面上有專門接載坐電動輪椅乘客的的士，不過近日有網民就發現有普通綠色的士接載坐電動輪椅的乘客，司機更好心幫忙將電動輪椅搬到車尾箱。樓主認為電動輪椅太重，司機搬上搬落可能受傷，且輪椅電池有起火風險，再加上不能收取行李費，評價為「危險」、「白做」，更認為司機大可拒絕接載。有網民認為「司機都係一番好心」、「知唔知坐住輪椅又無車坐幾慘」，但有人就覺得市場上已有專門接載電動輪椅之的士，故認為普通的士司機拒絕接載亦屬合理，「好心唔係咁做」、「部嘢成個人咁重好易整親」，更有過來人表示「上次搬完，睇骨科睇咗$2,880」。



有普通綠色的士接載坐電動輪椅的乘客，司機更好心幫忙將電動輪椅搬到車尾箱，不過就引起網民熱議。（「的士司機資訊網 Taxi」FB圖片）

近日有網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，稱發現有的士司機接載坐電動輪椅的乘客，並與同行乘客合力將電動輪椅搬到車尾箱。樓主發帖時直呼行為「危險」，又表示絕不應將電動輪椅放到車尾箱，他除了指出輪椅電池有起火風險外，又就其重量提出看法，稱電動輪椅重達48公斤，「要兩個人先抬得起，司機要落車抬上抬落」。此外，他又認為「電動輪椅不屬輪椅」、「唔畀行李費，白做」，故認為司機應拒絕接載。

帖文引起網民熱議，有部份網民認為樓主杞人憂天，並批評他沒有同理心，「做下好心都唔得？」、「咪onX啦！尿袋（移動電源）都會着火啦，係咪帶尿袋就唔畀佢上車？」、「人哋都坐輪椅，係咪叫佢坐第二部？定係叫佢自己揸部輪椅周圍去？」、「又想整多個拒載藉口」。

不過，有網民就認同樓主看法，指業內有專門接載輪椅乘客的的士，認為司機就算不接載亦屬合理，亦有人心痛司機「得不償失」，「手推嗰啲摺得起都算啦，呢啲電椅（電動輪椅）又重又唔摺得點擺上車呀」、「這次我支持的士司機喎！45公斤一部電動輪椅，要搬上搬落唔簡單，亦會有機會使司機造成不必要的受傷」、「量力而為啦，搬到就搬，搬唔到拒載都合理」，亦有人表示「上次搬完，睇骨科睇咗$2,880」、「搬嗰陣整親開唔到工有邊個可憐你」。

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