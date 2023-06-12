恥度爆錶！做正經按摩竟忍唔住「繳械」　向師傅自首後對方咁反應

按摩按到繳械，有夠尷尬。



一名台灣男大生分享他的經驗，他說他在推拿時竟忍不住「噴」了出來，他當下羞恥到腦袋一片空白。

後來還被師傅安慰，丟臉到直呼：「人生應該不會有比這還恥的事情了吧！」沒想到竟然釣出不少過來人有相同經驗。

中途已去廁所處理 誰知回來後還是忍不住爆了（點圖看原文全文及網民反應）：

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一名男大生在Dcard發文，他說，只要他覺得身體太疲累就會去推拿或按摩放鬆，因為最近學業太忙碌，捨棄原本常去的店，隨便找了間學校附近的推拿店試試，沒想到竟成了人生最恥的經歷。

一開始，師傅按上半身時無異狀很放鬆，結果進行到下半身，因為是趴著按，「GG」承受壓力，通常會有點反應，結果這次不知道是哪個角度沒弄好，師傅一直推，「一直有莫名癢癢的感覺」。

中途還跟師傅喊停去廁所弄，結果回來還是覺得不太對勁：「癢癢的感覺……越來越明顯……越來越明顯……越來越明顯……突然那個臨界值爆發了！」

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「我就趴在那裡直接Ｘ了……」當下腦袋一片空白，只好向師傅自首，「我去一下廁所……我……出來了……」事後師傅還拿了塑膠袋給他裝褲子。

最後師父送他離開時還安慰「那個有些拉筋的動作會弄到啦，下次褲子再穿鬆一點就沒事了」，他尷尬到無地自容。還是無法理解也無法接受到底發生什麼事情。

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推拿推到Ｘ出來的糗事曝光後，沒想到有不少過來人也有類似經驗，「所以是前列腺高潮嗎」、「別人要付0.3套的錢才可以弄出來，你推拿就弄得出來，的確比較划算」、「踩飛輪也會有這個感覺，摩擦到差點在健身房出來，還好有忍住」。

「我剛剛問我爸，他做整骨的，他說還不少見，拍拍，你不孤單。」「沒事啦，師傅應該也不是第一次看到這種事情了。」

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