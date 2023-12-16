土地問題！姊妹同房難親熱　姊與男友客廳死角激戰　細妹聽到崩潰

土地短缺導致愛愛空間不足？台灣有女生在網上大呻，指家中沒有足夠房間，她與大家姐同住一房，而大家姐的初戀男友前來過夜時，2人便在客廳睡覺，其間竟在閉路電視死角位置「愛愛」。樓主偶然直擊2人親熱過程，驚恐告知二家姐，撰文女生獲悉後慨嘆不知如何和大家姐開口。網民紛紛留言「覺得你直接跟姐姐說比較好欸，就算不能住男友家出去開房很難嗎？」、「下次聽到就走出客廳，讓他們嚇一跳，下次應該不敢了」。



大家姐和其男友在客廳閉路電視死角位置「愛愛」。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」發帖，指大家姐在數個月前結交了初戀男友，而他倆「都是屬於比較單純，不會想太多」，需要旁人提醒才會意識到禮節上問題，除了此點之外，2人表現正常。由於父母性格偏向保守，雖然在不情願的情況下批准2人外出，但唯一比較強硬反對的是切勿到住男生家中過夜。

因家中沒有太多房間，樓主和大家姐是同睡一房，所以男友到家裏留宿時，大家姐就陪他到客廳過夜。有天晚上，大家姐與男友竟趁廳中無人時，在屋內閉路電視拍不到的死角位置親熱「激戰」，「聲音也沒有到很大聲，但房門打開還是能聽的一清二楚」，樓主剛好離開房間擺放物件時就聽到「愛愛」聲音，讓她傻眼閉路電視「就算看不到，還是能聽得到聲音」。

細妹直擊過程，「畫面仍在腦海揮之不去，到現在心情還是很複雜」。（示意圖/Getty Images）

另一次全家在屋內另一個開放式公共空間，三妹一臉驚恐向樓主表示，見到大家姐和其男友在客廳「埋頭苦幹」，樓主形容「真的超級震驚」。而且他們2人所處的位置，距離家人身處的地方只有數步樓梯，「只要探個頭就可以把客廳一覽無遺的距離」，而且家人經常拿食物下樓給他們，如果當面碰上就非常尷尬，「遇到的是我爸媽，他們年紀大了，想法又比較保守，對他們來講當面看到一定很衝擊」；即使是三妹直擊，「畫面仍在腦海揮之不去，到現在心情還是很複雜」。

樓主詢問如何處理事件，「如果要直接跟姐姐談，真的也不知道要怎麼開口比較好」，網民紛紛留言「覺得你直接跟姐姐說比較好欸，就算不能住男友家出去開房很難嗎？不能過夜也能去休息3小時吧，在家人住所還是客廳做這種事，完全沒在尊重同住的親人」、「下次聽到就走出客廳，讓他們嚇一跳，下次應該不敢了」、「爸媽不就是怕他們這樣才各種禁止，殊不知…」、「拜託他們不要省開房間的錢，做好安全措施，鬧出人命就好笑了」。

（Dcard討論區）