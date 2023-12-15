Tesla匯合位切線　旁車司機「篤油」直撞　網民：一左一右有幾難

作為道路使用者，切忌以氣用事，一旦發生交通意外，只會損人不利己。最近社交平台流傳1段車Cam影片，顯示1段駛往葵涌及大嶼山路段的匯合處車流，1輛紅色Tesla準備往左切線時，遭左方另1輛黑色私家車忽然「篤油」加速直撞。影片引來不少網民熱議誰對誰錯，有人認為黑色私家車司機有意圖扭軚往右方，才導致意外，笑言「隨時收錢唔成要賠錢賠分，好明顯係博收錢咁款啦」，並慨嘆「香港成日塞車就係多得這種XX司機！」。



社交平台流傳1段車Cam影片，顯示1段駛往葵涌及大嶼山路段的匯合處車流，發生1宗交通意外。（fb影片截圖）

相關車Cam片長16秒，被上傳至facebook群組「馬路的事討論區」，顯示事發於周一（11日）下午約4時半，在一前往葵涌及大嶼山的路段，當時1輛紅色Tesla正於車流匯合處，準備往左方切線，惟左後方的黑色私家車未見減慢車速，反而「篤油」加速，其後更輕微扭右軚，最終從旁撞上Tesla。

分享影片的樓主在帖文表示，「呢啲篤油，但Cut埋去撞人，應該點形容？」，又引述車Cam的片主形容看到黑色私家車「明顯同有意圖扭向對方」，認為即使事件鬧上法庭，該車的司機很大機會敗訴。

不少網民認為錯在黑色私家車，更批評司機是「馬路炸彈」。（fb影片截圖）

不少網民亦認為錯在黑色私家車，批評司機是「馬路炸彈」，留言指「紅車正常，黑車西到無人有，絕對係頂級炸彈」、「由頭到尾紅色車都未開始過線，而家係對方隊入佢條線喎」、「架Audi尾嗰下咁樣抽一抽過去真係好戇X， 隨時收錢唔成要賠錢賠分」、「唔會覺得撞車好煩，好嘥時間又阻住晒其他人㗎咩？！落腳Brake（煞車）真係咁難！就唔好揸車！」、「紅車100%贏， 黑車撞返佢入右線」。

另外，也有網民表示片中所示的車流匯合點，拉鍊式左右交替行駛是慣常做法，慨嘆「匯合處自然一左一右有幾難？」、「兩個人……4 隻腳都唔識踩 Brake 嘅結果」、「香港人揸車一定要戰鬥格，馬路上所有人都係敵人」。