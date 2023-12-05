咁都得？Tesla疑為接女乘客停斑馬線　網民勸舉報　1原因或不受理

違法還要強詞奪理？日前有途人看見1輛Tesla私家車，停泊於行人過路處的黃色斑馬線上，疑是為了方便女乘客上車，感不滿繼而公審對方。片段引起網民討論，亦引出疑似車主女友人回覆，貼出車Cam（行車記錄器）截圖，反指是有行人衝紅燈，才導致司機未能於綠燈時完全駛離斑馬線。



樓主表示已就事件向1823舉報，但有留言指出「呢張相睇唔到燈號，可以係行車綠燈，行人亂衝馬路，車主好緊急停車；亦都可以係行車紅燈，車主衝燈，行人好匆忙閃避，張相資料唔充足，1823唔會受理」。



有Tesla停泊行人過路處的斑馬線上，當時正有行人橫過馬路。（FB「馬路的事討論區」圖片）

該網民在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，附上1張圖片，揶揄稱「停正行人過馬路位嚟畀條女上車，幾有型」。照片所示，1輛Tesla私家車停泊於行人過路處前，近乎大半車身都在黃色斑馬線上，相中可見有行人正在橫過馬路。

帖文一出，有網民覺得車主難辭其咎，「停成咁就係X，都無咩好討論」，不過更多人質疑樓主公審實在多餘，「有本事即時報警」、「10秒8秒，其實唔太大影響，唔需介懷」、「無導致擠塞、無導致危險，唔影響其他人嘅時候，上落車真係無乜所謂」。亦有人猜測司機或是接載行動不便人士，惟樓主回覆「我見（上車女子）打扮係T恤波鞋，慢條斯理上車，睇唔到有任何行動不便嘅迹象」。

帖文亦引出疑似車主女友人回覆，直指「你咪打1823囉，我哋有車Cam」，更貼出車Cam截圖解釋「希望你有睇到咁大個阿婆喺馬路出面頂住」、「行人衝紅燈，導致行車時行唔完車嘅綠燈」。不過女子強詞奪理態度亦引來他人批評，「斑馬線係唔停得仲要上埋車，咁都可以賴其他人，咪行前啲上車囉，點解要將錯嘅嘢合理化？」。

疑似車主女友人貼出車Cam截圖，指事發時有行人衝紅燈，以致他們未能於綠燈時完全駛離斑馬線。（FB「馬路的事討論區」圖片）

樓主事後稱，已就事件致電1823舉報涉事司機，但有留言質疑，即使報案亦未必獲受理，「呢張相睇唔到燈號，可以係行車綠燈，行人亂衝馬路，車主好緊急停車；亦都可以係行車紅燈，車主衝燈，行人好匆忙閃避，張相資料唔充足，1823唔會受理」。

根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第10A（1）條的「交通燈控制黃條過路處」指出，任何人不得駕駛車輛進入交通燈控制的黃條過路處，除非他能立即將該車輛完全駛出該過路處，若然無合理辯解而違反條例者即屬犯罪，可處以罰款2,000元。

（綜合）