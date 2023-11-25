車cam直擊│公審Tesla駛過迴旋處未讓車　片主反被網民鬧爆：你錯

Tesla駕駛者態度不時引來爭議，日前就有司機發文公審途經迴旋處時，左方突然有Tesla汽車駛出，即使曾亮左轉燈號，但對方仍未有讓路予他切線，故不滿斥「宜家買T車係咪無需要上堂學車？望都唔望下！」。不過片段曝光後，片主反被網民抨擊「無牌嗰個似係你喎」，「點解你唔行返自己條線嘅？」、「你Cut出嚟之前，Tesla已經入咗外圈」。片主其後留言指「受教了。多謝良言！」。



根據運輸署資料顯示，駕駛者進入迴旋處時，若然直行，可選擇左線或右線駛入，並沿該行車線離開，毋需切線。



有司機公審左方Tesla未有讓路予他駛出，惹來網民抨擊。（FB「車cam L（香港群組）」）

片主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，指「宜家買T（Tesla）車係咪毋須要上堂學車？望都唔望下！」。從片段可見，地點為將軍澳尚德邨對出迴旋處，樓主由右線進入迴旋處時駛入內圈線，至出口時想切出左手面的外圈線，當時其左方路口有Tesla私家車已經亮左燈燈號一直沿着左線駛進外圈線，如樓主直接切出外圈線，因2車十分接近而有機會相撞，幸樓主及時減速而沒有碰撞。

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帖文引來網民一面倒批評樓主，「點解你唔行返自己條線嘅？」、「你行緊內圈喎，你Cut出嚟之前，Tesla已經入咗外圈，你係咪應該睇情況，OK先Cut返出嚟？佢唔讓你係合理喎」、「諗住見到Tesla就可以圍到爐，點知...」、「樓主無牌嗰個似係你喎」、「炸彈永遠都唔知原來係自己」、「你都揸得幾衰，係正彎Cut入去，明明出咗去都仲有得Cut」。

樓主面對眾人批評，回應指他準備駛出時曾亮左燈燈號示意，不過仍被網民駁斥，「你有自己條右線唔行，係都要Cut人哋條線…你有打燈就大晒呀？」。樓主事後關閉帖文留言，並指「受教了。多謝良言！」。

根據香港運輸署網頁顯示，無論是傳統式迴旋處，還是螺旋形迴旋處，當司機進入迴旋處時，若然是左轉，應從左線駛入，並發出左轉信號。其後應按沿迴旋處的外線行駛，並繼續發出左轉信號，然後離開，即是片中Tesla車輛完全符合要求。

相反，若果如車cam片主般進入迴旋處時選了內圈線（左線），其間不用發出信號，應在迴旋處內繼續沿該線行駛，然後在選定出口之前一個出口，便應發出左轉信號，才可以從然右線離開。

是次片中為螺旋式迴旋處，其設計是於地上行車線清楚畫出內圈車輛不用切線而駛出，目的是提高使用效率，以及降低發生交通意外機會。簡單而言，如果是左轉，並從左邊出口駛出，進入迴旋處時應選定行駛外圈線（左線）；如果是直行，則內外圈線皆可行。

（綜合）