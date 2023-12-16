搭小巴遇老伯駕車　小紅書女稱看到老年就業好處　網民嘲：係窮呀

見到老年人仍然要工作，不少人會認為他們景況悽涼，惟有小紅書女子不像外界悲觀，反而稱「睇到老年工作帶嚟嘅好處」。事緣日前她乘搭小巴時，見到老邁伯伯當司機駕車，形容「被香港小巴上這一幕觸動到了」，可能對方因無錢而工作，不但認為「不限年齡給窮人提供工作機會是一件很好的事情」，而且覺得香港對年齡的包容度很高，「只要不違法不違規，那麼大多數情況都是一視同仁」，緩解她對年齡的焦慮。但網民卻有不同觀點，紛紛嘲「年青人，究竟有咩動力，驅使你咁老都要工作呀？係愛呀？定係責任？係窮呀！」、「原來係因為我哋悲觀，睇唔到老年就業帶嚟嘅好處」。



樓主大談老年就業好處，但網民不認同。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前見到港府針對長者措施，其中一句標語類似是「變老亦可以活得精彩」，加上她亦見到1名老翁駕駛小巴「搵食」，形容「被香港小巴上這一幕觸動到了」，一時間難以說清感受。

樓主經整理後，認為不少人覺得老年人因為貧窮而繼續工作，但她覺得「至少不限年齡給窮人提供工作機會是一件很好的事情」，不至於走投無路伸手要錢，明白有人覺得是社會福利不夠所致，「但個人覺得這是必然存在的一個群體…沒有哪個地方消滅貧窮吧」。

根據觀察，樓主從小看到老年人都會感到焦慮，「擔心自己有一天變老了，也會被社會排除在外」，但香港對年齡的包容度很高，「只要不違法不違規，那麼大多數情況都是一視同仁的」，緩解她對年齡的焦慮。

帖文引來不少網民討論，許多人不同意樓主觀點，嘲諷「年青人，究竟有咩動力，驅使你咁老都要工作呀？係愛呀？定係責任？係窮呀！」、「原來係因為我哋悲觀，睇唔到老年就業帶嚟嘅好處」、「可能阿伯打風流工打發時間」，更有人關心老年人駕駛問題，「為什麼年紀真大了還能開，不考慮安全嗎？」、「司機年紀太大危險程度增加」，反而有人留意車內膠盒圖案，「盒子上的圖案居然是我女兒最愛的茉莉公主（《阿拉丁》女主角），香港處處有驚喜」。

（小紅書）