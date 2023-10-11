小紅書男1原因不解港的士收行李費　內地網民：畢竟香港愈來愈窮

坐的士為何要收行李費？有男子日前在小紅書發文，指在香港坐的士時發現車尾箱放東西要收費，並拍攝車門上的收費說明，標明每件行李收費6元，他疑問正常坐的士正因為拿重物移動不便，何以額外收錢。不少內地網民質疑相關收費不合理，更直言是「窮鬧的吧…畢竟香港愈來愈窮」，又提到香港餐廳凍飲加冰都要收費同樣不合理，但港人愛說服自己接受不合理收費。但也有人解釋，香港多年前已收的士行李費，「明碼實價，有什麼不合理的」。



樓主驚訝要放東西到的士車尾箱要收費。（小紅書圖片）

樓主日前在小紅書發文，指難理解香港的士要收行李費，「香港HK的士後備箱放東西要付費」，並拍攝了的士車廂內部及車門上的收費說明，上面已列明每件行李收費6元。他大嘆難理解這種操作，「我心裏想，打（搭）車不就是為了方便放手裏的重物嗎？哈哈哈」。

不少內地網民認為的士收行李費不合理，還特意問小紅書上的香港網民，「覺得這個合理的朋友，如果你在內地，行李箱放後面，他們會主動給小費嗎」、「他們加冰在飲料裏都要付費，習慣就好」、「歐洲也沒見這樣的…離譜，只能說，尊重祝福不理解」，又認為「香港人真的很擅於為各種不合理的事情做註解並且說服自己接受」。

有人認為現在不少內地省份比香港富庶，這樣收款是想賺錢，「出差在山西，發現都比香港富裕」、「就…都是窮鬧的吧…畢竟香港愈來愈窮了」、「紐約倫敦巴黎人家更早富裕起來的地方誰收這個錢啊」。

但有部份網民解釋，「十幾年前去香港就這樣了，人家可不窮」，指出的士是載人用，不是載貨物，「所以有額外的大件物品都要額外收費。香港載貨物是需要用到小貨車」、「明碼實價，有什麼不合理的」，舉例內地一些沙灘用熱水洗腳也要收費，「大陸去公共沙灘玩完洗澡洗腳都要收費！這又是一個怎樣的說法？我們香港也表示不理解！在我看來也不合理！難道又要拿出來公審？沒必要這樣的！」。

（小紅書）