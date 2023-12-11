最強燒味飯！荃灣食店售$13燒味飯　份量超多震驚網民：窮人救星

超級「良心價」！有港男在網上群組分享，荃灣楊屋道街市有食店出售13元1盒燒味飯，有多塊燒肉而且份量十足，「同平時30蚊一盒嗰啲相差無幾」，直指「2023年仲有$13盒飯，真心不得了」。13元燒味飯引來網民震驚，大讚「真係非常抵」、「窮人救星」、「店主回饋社會，值得稱頌」、「感恩」。



有港男在網上群組分享，荃灣楊屋道街市有食店出售13元1盒燒味飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

該港男周日（12月10日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，分享他在荃灣楊屋道街市購買的13元超便宜單拼燒味飯，驚訝表示「2023年仲有$13盒飯，真心不得了」。

從樓主上載圖片見到，該盒燒味飯至少有8塊肥美燒肉，配上薑蓉及白飯，份量十足。樓主形容，該13元燒味飯份量與平日售30元的燒味飯「相差無幾」，「可能我淨係叫咗單拼，雙拼可能多的」。

13元燒味飯引來網民震驚。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

13元燒味飯引來網民震驚，大讚「13蚊，真係非常抵」、「係平，係抵，窮人救星」、「店主回饋社會，值得稱頌」、「感恩」、「我都買咗兩盒」、「租都唔夠交啦」、「香港係仲有好多有善心的店」、「深水埗都要$22」。

不過也有人質疑，「13蚊盒真係唔敢食，你認為佢會俾喲咩你食呢？」，隨即有網民反駁，「難道你又認為，賣100蚊盒飯又安全得多？」、「13蚊想點！食得飽已經感恩」、「可能係回饋社會飯盒」。