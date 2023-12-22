內地女幫襯深水埗糖水舖　遇熱情夫婦做1事勁暖心　網民：好甜呀

港人一向給予外界冷漠形象，其實都有熱情一面。有內地女子在小紅書表示，日前從深圳來港探望親戚後，幫襯深水埗一間糖水舖，並和一對恩愛夫妻搭枱，3人意外談得非常投契。埋單時夫妻還請客，藉此歡迎她來港消遣，令女子大為感動，形容他們「待人真誠大方，我想那碗甜點已經超過了原味的味道，更甜了」。網民紛紛大讚「好甜呀」、「好好味咁」、「太棒啦」。



熱情夫妻請客，讓樓主品嚐免費糖水。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載圖片，顯示糖水有紅豆、芋圓和雪糕等，相信是該店的糖水「仙草紫草園」，她表示日前到香港探望姨媽，事後在深水埗入去一間糖水舖，食糖水當下午茶，獲安排和一對夫妻搭枱。樓主點了紅豆芋圓雪糕，等待期間聽到對面人妻一直說「這家很好吃，太滿足了，好開心」，兩人亦很恩愛，互相分享對方的糖水。

隨後店員遞上糖水，夫妻看住餐牌圖片，小聲說「她點的是哪個？感覺也不錯」，樓主立即指住糖水圖片，並說「我點的是這個，這個還不錯，你們點的好吃嗎？」，因而打開話題。人妻問樓主從何處來港，樓主回答從深圳過來，到他們埋單時，人妻向丈夫表示「把她的也一起買了吧」，樓主大驚拒絕，但人妻說「歡迎你來到香港玩」，希望她吃到更多好吃的食物，最後兩人互相揮手道別。

夫妻熱情舉動讓樓主淚崩。（《比悲傷更悲傷的故事》電影截圖）

樓主形容「一個內向人真的很想哭，真的太熱情了，看到了恩愛夫婦幸福的生活，待人真誠大方，我想那碗甜點已經超過了原味的味道，更甜了謝謝您」，更表示如果日後有機會再碰到他們，就讓她來請客，「盡地主之誼，讓他們感受深圳的熱情」，多名網民大讚「好甜呀」、「好好味咁」、「太棒啦」。

（小紅書）