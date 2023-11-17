好人好事！大馬餐廳設免費餐予貧困者：吃完可直接走　善舉獲激讚

有能力幫助他人，其實也是種福氣！馬來西亞有素食餐廳張貼告示，稱有提供「免費吃飯」，旨在向沒有收入，或者遇到困難者伸出援手，並稱「吃完直接走就可以。不必客氣！」。該餐廳員工接受訪問時指，老闆是在國外看到有這類免費吃飯的餐牌，受到啟發繼而在餐廳效仿，目的是希望可以感染更多人傳遞關愛。餐廳熱心助人的善舉被廣傳後，不少網民紛紛讚揚老闆愛心，「好人一生平安」。



大馬有素食餐廳提供「免費吃飯」，旨在協助有經濟困難人士，（FB「Kita Anak Malaysia」圖片）

馬來西亞facebook專頁「Kita Anak Malaysia」發布1張圖片，並稱「好人一生平安」。圖片顯示有間位於詩巫（Sibu）名為「甘露亭」餐廳貼出告示，寫着「如果您在詩巫沒有收入、遇到困難，您可以來小店，告訴服務人員，來份單人套餐，吃完直接走就可以。不必客氣！以後在您有能力的日子裡，記得幫助您身邊有需要幫助的人。謝謝」。網民都大讚老闆行善積德之舉，「一股暖勢力！」、「很棒，世界因愛而美麗」、「種善因，必收穫善福」。

其實這間素食餐廳推出「免費吃飯」已近1年時間，雖然物價上漲，但老闆仍堅持這麼做。陳姓店員受訪時指，老闆在國外曾看到這類免費吃飯的餐牌，受到啟發因而效仿，希望可以感染更多人傳遞關愛。他表示，並沒有特別計算總共提供了多少餐免費飯菜，不過來店裏「免費吃飯」者以中年人士和小孩居多，大多數都是外帶，僅少數人會留下來用餐。

陳店員又分享有次有位成人攜同小孩前來要求「免費吃飯」，但只點了1份單人套餐給孩子吃；也有人面臨困難卻不好意思開口表示想要免費餐，所以詢問過後便離開，故藉此提醒真正有需要者，毋須感到害羞或不好意思，因為他們不會要求客人出示任何證明。

劉姓青年無收入期間曾受惠「免費吃飯」，其後應徵成餐廳一員，和餐廳一起傳遞愛心。（網上圖片）

另有劉姓青年原本在外地謀生，因為家人關係所以回詩巫找工作。求職期間與友人相約到「甘露亭」用餐，發現有提供「免費吃飯」，詢問店員後獲得招待，令他深受感動。由於當時他還沒找到工作，也沒有收入，不過偶爾會吃素和學烹飪，剛好餐廳又在招聘人手，便前去應徵。他獲聘後擔任廚房助理，和餐廳員工一起傳遞愛心，「很榮幸可以成為愛心餐廳一分子，希望這份善舉可以繼續推廣下去，為需要幫助的人提供支持和關愛，也希望此善意不被濫用」。

（綜合）