最捧聖誕禮物！彩票中大獎以為電騙拒回覆　無家可歸變豪宅女主人

幸運兒獲得今年最捧聖誕禮物！英國1名49歲女子因為國內房租漲升，無家可歸，只能寄居在朋友家當梳化客，可是早前她心血來潮購買彩票，其後她收到慈善機構不斷來電，她以為是電騙而收線，機構傳短訊給她又已讀不回。直至該機構派人上門向她頒獎，才知自己中了英國有史以來最貴的抽獎豪宅，價值500萬英磅（約4,930萬港元），迅即成為豪宅女主人，將安排與家人在大宅過一個歡樂的聖誕。



貝勒贏得英國有史以來最貴的抽獎豪宅，價值500萬英磅（約4,930萬港元），迅即成為豪宅女主人，將安排與家人在大宅過一個歡樂的聖誕。（影片截圖）

綜合外媒報道，49歲婦人貝勒（Oceanne Belle）為全職研究生，她與多年伴侶56歲的迪丁（Didine），因為付不起英國的高昂租金，兩人分別到朋友家中寄住，當起了梳化客的生活。早前貝勒突然心血來潮，用10英磅（約98港元）買了1張彩票，自此改變了她的命運。

近日貝勒接到慈善機構「Omaze」多次致電給她，並傳短訊通知她中了獎，她初時以為是詐騙集團，加上她忙於寫論文，於是掛斷電話和對短訊已讀不回，貝勒自知才第3次買Omaze彩券，不相信自己會如此幸運中大獎。

其後直到大門被敲，她去應門時見到Omaze團隊在門外報佳音，她才意識自己真的中了獎，贏得價值500萬英鎊（約4930萬港元），位於車路士（Chelsea）的一座別墅。

貝勒表示，這是有史以來最棒的聖誕禮物，更重要的是，別墅還不用負擔貸款，且已包括所有印花稅和法律費用。當地地產代理指，該棟屬於喬治亞風格的連棟別墅，設計十分優雅，設有花園、擁有多個房間及現代化廚房，如出租的話，每年可收取14萬英鎊（約138萬港元）。

貝勒表示日後無論如何規劃這幢豪宅的用途，都會實現成為兒科護士的夢想。（影片截圖）

貝勒對於由無家可歸到變成豪宅女主人感到十分興奮，但她目前未決定要自住或出租，只安排了與家人在新屋舉行聖誕派對共叙天倫，她表示日後無論如何規劃這幢豪宅的用途，都會實現成為兒科護士的夢想。