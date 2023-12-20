港男打籃球誤中跳舞大媽　婦奪籃球怒罵拍屁股擲物　最終咁完場

遭球類打中後對方已道歉，但仍死咬不放？有港男在網上表示，早前與朋友在上水一屋邨的羽毛球場內打籃球，當時有大媽正在跳舞，他們的球不慎擊中1名大媽，已立即向對方道歉，但大媽認為他們是故意的，於是奪走籃球不肯歸還，與另1名大媽友人企圖離開。樓主與友人跟着2名大媽想拿回籃球，但大媽與友人沿途怒罵，友人更彎腰拍打自己臀部作挑釁，又拿物件向樓主投擲，更衝前欲擲波還擊，不過，樓主稱最終大媽仍有將籃球歸還。網民紛紛指大媽不對，「佢搶你嘢就報警啦，使乜講咁多」、「999啦」；另有網民認為影片「無頭無尾又無聲」，難以確定起因，故不宜妄下判斷。



身穿粉紅色外套的大媽和同伴同行，一直手持籃球拒絕歸還。（網上影片截圖）

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樓主先後在facebook群組「上水人大聯盟」和「清河邨 & 祥龍圍邨」上載3段影片，指事發當晚和朋友前往羽毛球場打籃球，當時有大媽播歌跳舞，本來大家河水不犯井水，但樓主和朋友不小心將籃球擊中大媽，已立即向對方道歉。

但大媽並不賣帳，反而認定他們有心鬧事，樓主和朋友不忿反駁，指斥對方「喺度跳（大媽）廣場舞，又播得好大聲」，大媽因而拒絕歸還籃球，與同行另1名大媽拿着籃球離開。樓主與友人跟随2名大媽在邨內遊走，樓主指對方曾揚言「你有本事掂我呀，我告你非禮」，惟最後仍有把籃球歸還。

大媽懷疑就地取材向樓主投擲物品。（網上影片截圖）

樓主上載的3段影片均沒有聲音，只見到2名大媽的肢體動作和表情，可見身穿粉紅色外套的大媽一直手持籃球，不時和樓主爭執，同行女友人多次彎腰拍打自己臀部，相信正作出挑釁。當去到一幢大廈時，大媽懷疑就地取材，拿起物件向樓主投擲，甚至衝前作勢擲波還擊，神情顯得相當憤怒。

網民紛紛指不還籃球就是搶，「佢搶你嘢就報警啦，使乜講咁多」、「999啦」、「報警吧」；但有人質疑影片無聲，而且沒有完整事發警過，影片未能說明事件真相，「無聲嘅？」、「條片冇聲，你話佢念緊大悲咒都得啦」。更有人笑言樓主的留言多別字和沒有標點符號，「每一個字都識，但夾埋一齊就唔知講乜」、「標點符號唔該」、「你寫咗咁多字，我都唔知你寫乜！」

（綜合）