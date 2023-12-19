光頭去剪髮？理髮店多光頭客幫襯　執法部門起疑調查　揭驚人真相

無頭髮又無鬍鬚，去理髮店做甚麼呢？意大利憲兵隊和警方發現當地1間理髮店生意異常興隆，但不少顧客沒有鬍鬚，甚至是光頭，擺明並非光顧理髮或剃鬚，卻經常出入該度。執法部門起疑後進行深入調查，終揭發理髮店的門面只是掩人耳目，真正經營的竟是毒品生意，說穿了就是毒窟！執法人員在行動中搜獲數克大麻和100克可卡因等證物，理髮店老闆當場被捕。



意大利有理髮店生意異常興隆，但不少顧客沒有鬍鬚，甚至是光頭，擺明並非理髮或剃鬚，結果被揭發是毒窟。（示意圖／資料圖片）

涉事理髮店位於意大利熱那亞（Genoa）福斯區（Foce），由一名55歲意大利籍男子經營，兼任理髮師，店舖車水馬龍，表面好像正常營業，但不少顧客是光頭或未有蓄鬍，外表特徵與理髮店業務性質的違和感然引起執法部門的懷疑。

憲兵隊和警方展開聯合調查，經監視後發現顧客來自不同年齡層和行業，僅逗留在理髮店很短時間，部份人甚至沒有接受任何服務就離開。

執法部門證實理髮店其實是毒窟，於是拘捕老闆。（《絕命毒師》電視劇照）

執法人員進行進一步調查，初步相信客人其實入去購買毒品，首先突擊搜查老闆住所，發現數克大麻，繼而搜查理髮店，在閣樓發現100克可卡因、4個電子秤和毒品包裝材料，人贓並獲將老闆押往馬拉西監獄（Marassi Jail），以便繼續調查案件內情。

（綜合）