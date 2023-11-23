裸女大鬧機場影片瘋傳！彈跳吼叫襲旅客仲咁做　警員圍堵後續更狂

沒有最瘋狂，只有更瘋狂！網上瘋傳1段「裸女大鬧機場」影片，見到智利聖地牙哥（Santiago）有1名女子全裸闖入機場搗亂，失控吼叫攻擊旅客，又四處遊走上下跳動遊蕩。警方接報到場，女子非但未有合作，反而出手襲警，結果遭制伏帶離走。據報女子疑因服用迷幻藥後出現幻覺才失控鬧事，警方正調查事件。



警方及工作人員到場處理，其間女子突然出手攻擊警員並繼續大叫，最終被2名警員合力制服。（影片截圖）

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網上流傳影片見到，1名女子全身赤裸在機場遊蕩，一見到旅客就即時吼叫衝前，嚇得旅客立即避開。女子之後再漫無目的四處遊走，但又突然大呼大叫原地激烈彈跳，並突然拉倒路過旅客，之後就面朝地倒在地上。

另1段影片見到，女子似乎走到門口位置，警方及工作人員已接報到場處理並圍堵女子，其間女子拒絕合作，又突然出手攻擊警員並繼續大叫，最終被2名警員合力制服帶走。

警方及工作人員到場處理，其間女子突然出手攻擊警員並繼續大叫，最終被2名警員合力制服。（影片截圖）

據外媒報道，事件於11月16日晚上發生，地點在智利首都聖地牙哥（Santiago）阿圖羅．梅里諾．貝尼特斯准將國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport），而女子疑在聖地牙哥大學城區（Barrio Universitario）派對上服用迷幻蘑菇後出現強烈幻覺，導致失控鬧事。

據報女子酒精和藥物檢測都呈陽性反應，警方正調查事件。