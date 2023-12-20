奇跡！4個月BB連人帶床被龍捲風吹走　竟在這裏找回結局超暖心

美國田納西州早前發生龍捲風吹襲事件，一對情侶與2名兒子在家中受襲，事發時男子緊抓住4個月大兒子的搖籃，可是不敵強勁風勢，眼睜睜看着兒子連人帶床被龍捲風捲走，只餘下母親抱住的1歲多的兒子保住安全。2人極度驚惶下逃離已變成廢墟的流動房屋，急忙在傾盆大雨中尋找幼子。正當2人作了會痛失愛子的最壞叮算，沒料到在倒塌的大樹上看到嬰兒搖籃，幼子更奇跡生還無大礙，讓他們直呼：「感謝上帝的恩典！」。



個女大的洛德被發現時像是被輕輕地放到樹上，而媽媽摩爾和哥哥普林斯頓亦只受輕傷。（網上圖片）

綜合外媒報道，22歲女子摩爾（Sydney Moore）和男友育有現年1歲多的長子普林斯頓（Princeton）及4個月大的幼子洛德（Lord）。

一家四口住在美國田納西州的流動房屋內，本月9日遭遇龍捲風吹襲，令他們平靜的生活頓起變化。事發時龍捲風將流動房屋的屋頂掀起，摩爾的男友趕緊衝上前緊緊抓着躺了洛德的嬰兒搖籃，但猛烈的風勢將嬰兒搖籃連同洛德一起捲進空中，摩爾的男友眼睜睜看着兒子及嬰兒搖籃在空中旋轉幾圈後被捲走，摩爾亦全程只能抱着長仔普林斯頓。

待龍捲風離開後，摩爾帶著普林斯頓逃離變成廢墟的流動房屋，立即與男友在傾盆大雨中尋找愛子洛德的蹤影，正當他們以為會痛失愛子之際，意外在倒塌的大樹上看到1個嬰兒搖籃，裏面的洛德奇跡倖存。

摩爾表示：「我以為他（洛德）死了，幾乎已經認定他已離開我們，因我們根本找不到他」、「但他安然無恙地待在搖籃內，這是上帝的恩典！」。洛德被發現時像是被輕輕地放到樹上，彷似有天使引導他安全抵達在樹上一樣。而摩爾和普林斯頓亦只受輕傷，她男友的手臂和肩膀則有骨折。

遭逢龍捲風突襲，摩爾一家的房屋和車子都嚴重損毀，其親友在集資網站「GoFundMe」上籌款，希望協助他們重建家園，目前已籌得6萬多美元（約50萬港元）。