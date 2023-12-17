將軍澳現扒手黨？大媽伸手入袋疑偷銀包　遭喝止想走　後續尷尬了

將軍澳現扒手黨？有港媽於網上將軍澳群組發文，指日前在新都城商場買小朋友聖誕禮物時，有1名戴黑色帽穿粉紅衣女子伸手到其袋內想「攞銀包」，她當場喝止，對方即「伸返隻手出嚟」掉頭向後走，但由於後方並非出口，女子要走回頭與疑似同黨一同衝出店舖，港媽也因此有機會拍下女子照片，直斥「真係好猖狂！認住呢個扒手」。

事件引來網民、街坊熱議，提醒街坊要小心扒手，「任何時候都要小心扒手呀」、「而家喺將軍澳要小心啲」，又認為樓主應該報警，「如果個個都唔報警就會放任呢啲人繼續猖狂！」。



有港媽指，日前在新都城商場買小朋友聖誕禮物時，有1名戴黑色帽穿粉紅衣女子伸手到其袋內想「攞銀包」，她當場喝止，對方即「伸返隻手出嚟」掉頭向後走。（Facebook群組「將軍澳主場」）

該港媽昨日（12月16日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文講述事件，呼籲街坊「認住呢個扒手！」。她指出，當時在新都城商場1家店舖購買小朋友聖誕禮物，突然有1名戴黑色帽、穿粉紅色衣服女子「扮晒嘢伸隻手入我袋入面想攞銀包」。

樓主發現後喝止，女子即時「伸返隻手出嚟」，並用手上物品作掩護掉頭向後走，「真係好猖狂！睇住佢隻手由我個袋入邊伸返出嚟」。不過，由於後方並非出口，女子需要回頭離開，與旁邊疑似同黨一同衝出店舖，樓主也因此成功拍下女子照片，「其實當時鋪頭都好多人，收銀近門口，我已經跟住佢尾同話畀職員知，佢哋好快就左穿右插衝咗出舖頭……第1時間check下自己個袋有冇唔見嘢，之後想再追出去都已經趕唔切」。

樓主續說，職員向她表示店舖有閉路電視，「會睇到同認得佢哋」，而樓主自言「我未捉過賊，但我諗佢哋唔止1次犯案，所以咁純熟同快，我做到嘅只有叫大家提高警覺」。

事件引來網民、街坊熱議，提醒要小心扒手。（資料圖片）

事件引來網民、街坊熱議，提醒要小心扒手，「而家喺將軍澳要小心啲」、「頂帽邊撳到咁低，分明係遮樣呀」、「而家喺將軍澳要小心啲」、「任何時候都要小心扒手呀」。也有網民認為樓主應該報警，「即使即場捉唔到佢哋，都應該即刻報警，可以睇返CCTV，另外等警察開file，佢哋會加強反扒工作，如果個個都唔報警就會放任呢啲人繼續猖狂！」、「如果在商場，只要追住賊叫有賊，相信佢插翼難飛」。