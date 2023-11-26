借錢黨殺入黃大仙？普通話夫婦借錢搭車　港男秒答應1招嚇到即走

黃大仙出現「借錢黨」？有港男於黃大仙群組發文，指他行經東頭村啟德河近樂善堂王仲銘中學時，有1對推着嬰兒車、操普通話夫婦聲稱沒有現金，問他借錢搭巴士到大嶼山，而他回應自己身上無港幣，再出1招「我幫你……」，嚇到該對夫婦「擒擒青走咗」。他又提醒其他街坊要小心。

事件引來網民、街坊熱議，「每個人都幫佢哋打999就好，一定幫到佢」、「下次遇到，快速離開，咩都啦唔好講」。



有港男於黃大仙群組發文，指他行經東頭村啟德河近樂善堂王仲銘中學時，有1對推着嬰兒車、操普通話夫婦聲稱沒有現金，問他借錢搭巴士到大嶼山。（Facebook群組「黃大仙區友」）

該港男於Facebook群組「黃大仙區友」發文講述是次「借錢黨」事件。他表示，上周五（11月24日）晚上7時許行經東頭村啟德河近樂善堂王仲銘中學時，有1對操普通話夫婦，推着1部嬰兒車出現，「BB車上有一個安靜瞓覺中嘅B，而且個女人衣着係想扮懷孕中」。

樓主回應自己身上無港幣，之後又加1句「我幫你打999呀」，該對夫婦隨即嚇到「擒擒青走咗」。（Facebook群組「黃大仙區友」）

樓主指，該對夫婦其後向他聲稱要乘搭巴士到大嶼山，卻沒有現金，於是問他「有冇港幣」。樓主回應自己身上無港幣，之後又加1句「我幫你打999呀」，該對夫婦隨即嚇到「擒擒青走咗」。

樓主又提醒其他街坊小心，「劇本舊到呢……」。

帖文引來網民熱議。（Facebook群組「黃大仙區友」）

帖文引來網民熱議，「呢啲擺明呃錢啦」、「每個人都幫佢哋打999就好，一定幫到佢」、「而家大部份巴士都支援支付寶，微信㗎」。也有網民認為毋須太多交談，以免有危險，「下次遇到，快速離開，咩都唔好講」。