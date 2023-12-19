好心無好報！大懵女不知跌錢　提醒賊人小心駕駛　慘遭執錢私吞

世途險惡，好心未必有好報！內地1名女子嚴寒下在行人路不小心跌下100人民幣紙幣（約110港元），但自己不知道，當時有1名女鐵騎士載住小朋友駛至，一腳踩住紙幣，大懵女見狀立即好心提醒對方行人路沒有斜路，如果想駛回行車路時需要小心，女鐵騎士回應數句，趁對方轉身進入建築物後，才彎腰執錢私吞。網民紛紛慨嘆「她孩子在現場觀看」、「太丟人了」、「佔小便宜根深蒂固」。



1名女子嚴寒下在行人路不小心跌下100人民幣紙幣（約110港元），但她不知道。（微博影片截圖）

涉事影片長約35秒，在微博上瘋傳，加插背景音樂，不知道兩人對話內容，上載者用文字指女子掏鎖匙時掉了100人民幣紙幣（約110港元），女鐵騎士見狀立刻用腳擋住，女子好心告訴她，「這裏不能下去，沒有階梯（意指斜路），小心摔着」。

片中可見，事發本月13日上午11時許，但不知確實位置，現場是行人路，周圍有小許積雪，旁邊則是行車路，中間有1個小小梯級，但沒有斜路讓電單車安穩駛去行車路，穿上厚褸的大懵女由行車路走上行人路，其間明顯跌了紙幣，穿着連帽厚褸的女鐵騎士載住小朋友駛至，故意轉彎繞過對方，停在紙幣位置，繼而用腳踩住。

女鐵騎士事後一度東張西望，未有即時離開。（微博影片截圖）

大懵女以為對方想駛至行車路，回頭好心提醒，女鐵騎士除帽扮作若無其事，簡單回應數句，趁大懵女轉身進入建築物後，始彎腰執錢私吞紙幣，事後一度東張西望，未有即時離開。

不少網民紛紛慨嘆「她孩子在現場觀看」、「她女兒要是知道應該不認有這個媽吧」、「太丟人了」、「佔小便宜根深蒂固」、「人心比天寒」。

（微博）