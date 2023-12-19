甘肅地震｜女生正慶祝18歲生日　下秒尖叫逃生　恐怖影片震撼網民

【甘肅地震】甘肅發生6.2級極淺震地震，波及青海，截至今日（12月19日）早上已造成逾百人死傷。微博瘋傳1段影片，見到有女生本來正在單位內高高興興慶祝18歲生日，然而下秒大地震發生，即時倉惶逃亡，驚險影片曝光震驚網民。



微博瘋傳1段影片，見到有女生本來正在單位內高高興興慶祝18歲生日，然而下秒大地震發生，即時倉惶逃亡。（影片截圖）

甘肅臨夏州積石山縣昨日（12月18日）深夜23時59分發生6.2級地震，波及青海。截至今日（19日）早上，地震已造成甘肅至少105人死亡、近400人傷；造成青海海東市11人遇難、140人受傷。甘肅及青海兩地目前合計至少116人死亡。

事發時天氣寒冷，圖為市民披著被子在積石山廣場避險。（極目新聞）

大地震下驚險不斷。微博瘋傳1段影片，指昨晚23時59分，四川數名女生正捧着蛋糕為舍友慶祝18歲生日，下1秒地震發生，眾人迅速逃生。

從影片見到，當時女生們正在床上開開心心慶祝生日，唱着「祝妳生日快樂」、「happy birthday to you」，生日女生看似相當驚喜。不過還未唱完生日歌，突然有人慌忙表示手機收到甘肅地震預警，「快來看快來看，我手機一直在地震，我天，真在地震！」、「呀！」。

隨即眾人倉惶逃亡，畫面亦見到地震下現場激烈搖晃，非常驚險。

驚險逃生過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，「這會是她最難忘的生日，希望大家都平平安安的」、「同甘共苦的姐妹」、「劫後餘生，大難不死必有後福啊」、「看來這次甘肅的震感還是很大的」。