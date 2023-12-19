甘肅地震發生先兆？大量黑鳥聚集盤旋　網民質疑為動物異常反應

甘肅省積石山縣12月18日晚深夜發生規模6.2級地震，微博上網友就轉傳一段影片指出，地震發生前甘肅積石山的鳥竟出現異常反應，並驚呼這是地震的前兆。



12月18日甘肅發生6.2強震前，有當地市民直擊到動物的異常反應，甘肅積石山出現大量疑似鴿子的鳥站滿一整排電線，且朝向同一個方向飛，畫面中黑壓壓的一片，景象相當特殊，來往的人車都忍不住探頭觀看，轉發這段畫面的網民也直呼，「原來小時候課本裏講的都是真的，地震前都會有動物異常反應。」

當地市民留意到，在發生地震前，天空的雀鳥有異常反應：（按圖了解）

甘肅發生6.2強震，不少人在睡夢中被搖醒，甚至有人裸身裹着或只穿着一條內褲就逃到空曠處，強烈的搖晃嚇壞了當地居民，甘肅相關部門包括臨夏州和積石山縣等，均在進行救援行動。

甘肅發生地震後，救援人員立即趕抵現場搜救：（按圖了解）

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