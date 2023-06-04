單親媽網戀富二代被騙$2200萬！做背景調查反中伏　騙徒出1招得逞

對打算長遠發展的心儀對象，作背景調查時應該做詳細一點。內地1名單親媽媽在網上認識自稱某集團創辦人兒子孫某，她起疑下還做了背景調查，發現資料吻合放下心防。2人發展成情侶後，約好1個月後見家長，孫某教她使用名叫「Apex」的APP投資，稱有他的內幕消息就必賺，還直接過戶99萬美元（約775萬港元）讓她投資。單親媽在對方的「銀彈攻擊下」徹底放下戒心，將2,000萬人民幣（約2,200萬港元）的資金存入APP內，直至無法領錢才知道自己受騙，只好立即報警。



警方調查發現該投資APP是1名兼職程式員受詐騙集團僱用編寫，他實際也只收到8萬多人民幣（約8.9萬人民幣）報酬，早前被判幫助信息網絡犯罪活動罪成，判監1年10個月、緩刑2年6個月，罰款1萬元人民幣（約1.1萬港元）。



單親媽在網上認識1名富二代，找熟人查了背，最終信任對方而作出投資，原本還約好見面及見家長，詎料最終揭發是騙局。（資料圖片／Getty Images）

內媒報道，去年12月15日，化名姜女的單親媽在社交平台認識自稱是私募基金亞太主席、某集團創辦人兒子的孫某。2人用微信聯絡，孫某稱國內社交軟件會竊取個人信息，改用境外程式「WhatsApp」聊天，姜女最初並不相信孫某，曾找做背景調查委託熟人打聽，發現該集團創辦人，的確有個兒子身在美國，資料和孫某所說吻合，她才打開心扉與對方談心。2人升級成網絡情侶，原約定1個月後見面及見家長。

孫某說想盡快賺多點錢，讓2人可早日財富自由，秀出一些投資盈利截圖證明眼光，而且他有可靠內幕消息，建議姜女開戶賺錢，「消息來源沒問題，不會有風險」，還提供1個用來做貨幣交易及外滙交易的APP。

姜女自行上網搜查，發現的確有這個APP，2筆投資賺到錢後，孫某見她帳戶錢太少，就直接過了99萬美元給她。此舉令姜女放下戒心，將所有國內理財產品資金、親友的錢等等，前後加起來逾2,000萬人民幣存入APP內。

直至今年1月下旬，幫忙做背景調查的熟人才指出，該集團的創辦人兒子是80後，姜女起疑下馬上用APP提取現金，發現無法領錢後驚覺受騙，馬上報警。

警方調查發現，這個叫「Apex」的APP由1名黎姓男子「操刀」，半途出家學習軟件開發，曾在深圳、菲律賓等地做互聯網軟件開發，有正規公司工作經驗，但開網店後無法營運，要通過網上兼職軟件開發謀生。

原來在2021年12月，黎某在境外程式「Telegram」的技術交流群，見到招聘外包程式員，他聯絡招聘者，約定好做互聯網開發，主要負責做軟件功能模塊、寫代碼等簡單任務。去年8月，對方開始外包投資系統軟件維護業務，這些軟件涉及虛疑貨幣的交易沒有上鏈，他懷疑是非法平台，由於他在菲律賓做過灰色產業軟件，即起疑詢問。招聘者否認搞詐騙，只聲稱是做盤給當地圈內人玩。

用於詐騙的APP出於黎姓男子之手，他實際收到8萬多人民幣，稱聲不知道被用於詐騙。（資料圖片／Getty Images）

黎某當時已知那套代碼不可能合法，但不知軟件如何營運及是否專門搞網絡詐騙，以為只是搞網上賭博，便繼續做下去。去到11月，招聘者要他將軟件的Logo改成「Apex」，他一一照做。黎男解釋自己只是打工，阻止不了詐騙事件發生，他全程只收到8萬多元人民幣報酬，這軟件結果被真正詐騙份子利用。

檢方認為黎男明知他人想實施網絡犯罪下，仍根據要求開發該APP，應追究刑事責任。黎男認罪，並主動退還違法所得。杭州市濱江區人民檢察院對黎男提出公訴，早前他被判幫助信息網絡犯罪活動罪成，判監1年10個月，緩刑2年6個月，罰款1萬元人民幣。

網民紛紛擔心單親媽的錢落入詐騙集團之手後「還能追回嗎？這該多難受」，又認為黎男寫出用來詐騙的APP，刑責實在太輕，「詐騙8位數字，判刑1年+一萬塊？？犯罪成本真低」，惟更多人驚嘆受害人竟能輕易拿出2,000萬元。

（綜合）