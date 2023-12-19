聖誕節交換禮物｜從16型人格落手揀禮物　ISTP重實用INTJ追求質感

交換禮物準備好了嗎？從朋友喜好下手怕踩雷，那就從「MBTI 16型人格」下手吧，從心意滿滿的手作禮物、倒數日曆到質感生活家電，無論是感覺型還是直覺思考型的喜好，通通都在這裡，還在苦惱送禮的朋友，先筆記起來！



【圖輯】點圖放大了解「16型人格」最適合什麼禮物👇👇👇

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＃感覺型（ISTJ、ISFJ、ESTJ、ESFJ）：手作禮物最有心

手作禮物最有溫度，感覺型的ISTJ物流師、ISFJ守衛者、ESTJ總經理、ESFJ執政官，重感情的他們如果收到有意義的手作禮物，絕對是最難忘的聖誕禮物。除了超萌的簇絨槍地毯之外，獨一無二的金工飾品更充滿心意，加上一張手寫卡片或手作餅乾，都能讓禮物更具意義！

＃直覺型（INFJ、INFP、ENFJ、ENFP）：倒數日曆

直覺型的INFJ提倡者、INFP調停者、ENFJ領導者、ENFP競選者，他們絕對是最愛收到驚喜的一類人！只要抓準喜好，再加上一些創意巧思，並精心準備送禮環節，絕對能他們感到驚喜萬分，推薦選擇聖誕倒數日曆，無論是美妝、保養，甚至甜點通通有，每天都充滿期待打開禮物。

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＃感覺型（ISTP、ISFP、ESTP、ESFP）：實用生活用品

ISTP鑑賞家、ISFP探險家、ESTP企業家、ESFP表演者這類型的人邏輯力強，且重視實用度，比起耍浪漫送上精緻小物，更適合送一些實用性強的生活用品！像是收納式足浴桶、筋膜槍、電動牙刷等，都很適合唷。

＃直覺型（INTJ、INTP、ENTP、ENTJ）：質感氛圍家電

INTJ建築師、INTP邏輯學家、ENTP辯論家、ENTJ指揮官，雖然屬於直覺思考型，但他們極度重視個人空間及思考人生的時間，因此這類型的人，會將房間打造舒適的環境，若是送上質感家電，絕對能擄獲他們的心！推薦富有設計感的香薰機擺飾、融燭燈，甚至迷你氣氛燈等，都能讓他們沉澱心靈。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】