中學沒錢吃飯　同學總是「便當吃不完分他」　10年後才知催淚真相

在社會裡頭，儘管有許多紛紛擾擾，還是有許多善良的人，以不為人知的方式，默默地幫助他人。



有一位日本網友就在近來分享，表示高中時期，他曾經受到他人協助而度過難關。

但直到10年之後，他才發現這件事。

10年後一通電話才知道背後真相（點圖放大瀏覽）：

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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「readeigo」近來分享，說自己在高中時期相當貧窮，甚至不一定每天中午都有錢吃飯。

不過他有一位同學食量不大，母親卻每天都給他準備份量很多的便當，讓他很苦惱吃不完，但又擔心吃剩的話母親會傷心。

因此剛好將食物分給這位網友，讓他中午都有得吃，自己的便當菜也能夠消耗。

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於是網友就和這位同學成了好朋友，直到多年後依然會彼此聯絡。

最近兩人通電話時，網友才發現10年前的那個時候，朋友一家是在知道他沒錢吃飯的狀況下，才故意做大份量的便當分給他，讓他中午不用忍受餓肚子。

不過友人也說，儘管本意是為了幫助他人，但如果便當吃剩的話，媽媽確實會很傷心沒錯。

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其他網友看到這則故事，紛紛表示「讓人感動的故事」、「實在是太溫柔了」、「好棒的朋友」、「只能對他表達滿滿的感謝」、「朋友跟他媽媽值得一座諾貝爾和平獎」。

「深夜看到這則真的哭了」、「我在回家電車上看到這則，直接讓我大哭出來了」、「或許很多人的溫柔，都隱藏在這種不為人知的地方」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】