送貨騙案？馬鞍山街坊突接電話叫樓下收貨　靠一招自保獲網民激讚

騙徒手法果然層出不窮！馬鞍山恆安邨最近有街坊分享指收到可疑電話，並能講出其地址及姓名，之後聲稱有包裹送到，需要親自到樓下收貨。樓主見狀其後向送貨員提出一個方法，才成功甩身。



樓主堅信自己沒有訂購任何東西，感到非常可疑，其後要求送貨員在樓下大堂送貨，並在保安在場下問送貨員：「自己冇買過野點解無啦啦有貨收？」（Facebook群組「馬鞍山之友 2.0」圖片）

該街坊於Facebook群組「馬鞍山之友 2.0」上載相片，表示自己遇到送貨騙案。他指在近日早上8時接到一個由「90788XXX」打出的電話，對方自稱是美容院，想找一個女人，但樓主以對方打錯電話為由收線。

後來在11時，樓主再接到另一個由「90788XXX」打出的電話，號碼與前一個來電僅得最後3個數字不同，但今次對方能說出樓主的全名及地址，並指有包裹送到樓下，需樓主親自收貨。

樓主再接到另一個由「90788XXX」打出的電話，號碼與前一個來電僅得最後3個數字不同，但今次對方能說出樓主的全名及地址，並指有包裹送到樓下。（Facebook群組「馬鞍山之友 2.0」圖片）

當時樓主堅信自己沒有訂購任何東西，感到非常可疑，其後要求送貨員在樓下大堂送貨，並在保安在場下問送貨員：「自己冇買過野點解無啦啦有貨收？」對方即答：「近期好多呢啲送檢測劑嘅單，我唔簽收就送返公司算！」最後樓主在沒簽收的情況下便讓送貨員原件退還及離開。

不少網民紛紛大讚樓主做法是妙招，成功避開騙案，「醒喎呢招」、「畀我連陌生電話都唔聽」、「聽聞好似入面有QRcode俾你掃，掃完會瀨嘢」、「以前有啲公司先把倉底買唔出的商品送畀人簽收後，再比張帳單你收錢」、「好明顯搵笨」、「可能有人送畀你做聖誕禮物」。

（Facebook群組「馬鞍山之友 2.0」）