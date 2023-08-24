騙案？大埔友收逾期還款通知信　3點斷定白撞　網民：擺到明呃人

騙徒手法層出不窮！有大埔友近日收到陌生信件，指他尚未還清分期供款，要求他致電與銀行職員聯絡以核實付款情況。起初他也感困惑，但仔細觀察後發現信件並無機構名稱、他的名字或帳戶資料，而且要求致電核實的方式亦不似一般做法，思疑下決定致電其常用的銀行查詢，發現信件應為虛構，故決定「唔鬼理佢」。網民看過信件內容也認為極不可信，笑言若屬騙案，騙子連基本功亦未做好，「連詐騙都無儀式感」、「騙子郵票都蝕埋」。



有大埔友近日收到陌生信件，指他尚未還清分期供款，要求他致電與銀行職員聯絡以核實付款情況。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

「大家有收過呢類信件嗎？」該名網民於facebook群組「大埔 Tai Po」發文，指日前收到疑似銀行信件，內容指他「尚未清還本月份之分期供款」，要求他盡快安排還款，否則或會影響信貸紀錄及評分。信件又提及如他已經還款，則可於辦公時間上午10時至下午7時致電指定電話，與職員趙先生聯絡，以便核實還款及避免不必要誤會和追收費用。

樓主看過信件感到疑惑，認為自己理應沒有拖欠應繳款項，再仔細察看信件，便發現信中根本沒有註明發信銀行或機構，署名僅為「信貸風險管理部」，而且信件亦無列明收信人名稱及帳戶詳情，令他不禁直呼：「無公司名得個電話！唔知逾期乜X嘢！」

樓主收信後感困惑，但仔細觀察後發現信件並無機構名稱、他的名字或帳戶資料，而且要求致電核實的方式亦不似一般做法，認為事件可疑。（《暖男爸爸》劇照）

網民看過相關「信件」亦直指可信性低，認為信件欠缺發信機構和帳戶持有人的名稱已屬罕見，加上信中沒有提及逾期還款的供款詳情和金額，資料極不清晰，「信紙冇公司logo（標誌）、地址，肯定假，要提醒家中長者小心」、「最基本逾期金額係幾多都懶得打上去，連詐騙都無儀式感」。

另外，網民認為要求致電核實還款的方式並非銀行一般做法，因此認定信件為「白撞」，是釣魚騙案的一種，「真嘅話咪等佢寄律師信囉，冇律師信睬佢啦，加上連電腦簽名都冇，呢封嘢九成九係假」、「銀行名，邊間機構，邊個負責人簽名都冇唔洗理，話影響TU（信貸評分）先好笑，個行文字眼唔似爭日常費用」。

為了安心，樓主事後亦致電其常用的銀行查詢還款紀錄，並留言更新稱「Check咗銀行有扣數，唔鬼理佢，感謝大家」，同時提醒網民留意類似情況。