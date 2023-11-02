換錢騙案！騙徒稱兌人民幣　同時騙2女$10萬　大媽慘到跳樓梯自殘

又有騙案新招！騙徒手法層出不窮，就算當面收取現金，都竟然是「騙上騙、局中局」，完全不露臉就同時令2名女子上當騙走10萬元！有港媽在小紅書發警世文，稱「我在香港被騙近10萬」，詳述騙徒的高招新手法。港媽表示接獲陌生男私訊，對方稱可協助將人民幣兌換港幣，兌換匯高，並且會安排胞姐拿10萬元現金當面交收，點算證實無誤後才過數，同時「提醒」切勿跟胞姐多問。港媽不虞有詐，到何文田港鐵站與1名大媽交易，收到10萬港元現金後，將9萬元人民幣匯錢到陌生男的指定戶口，然後當場把現金存入港元戶口。



沒料到存入5.2萬元後，眼前的「胞姐」激動表示自己還未收到人民幣，繼而搶走港媽手上4.8萬元現金。最終報案才揭發事件是騙局，港媽和大媽都以為對方是騙徒的「胞姐」，同樣被叮囑不要多問內情，結果想兌人民幣的大媽收不到錢才知受騙。2名女子同被帶往警署錄口供，大媽哭訴母親在內地住院，該筆9萬元人民幣是救命錢，事後疑在警署前門跳樓梯自殘。



警方證實接獲報案，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，正追查涉款及追緝騙徒。



港媽事後到警署錄口供，講述自己被騙經過，公開事件希望其他人不要中招。（小紅書圖片）

有小紅書用戶於今年６月連續發出多個帖文，當中更出示到警署錄取的口供紙，表示當時遇到1名網名「風繼續吹」的陌生男私訊，聲稱可以協助她將人民幣換成港元，由於她剛巧需要換錢，所以詢問詳情。對方稱可以當面給予港幣現金，樓主收到現金數清楚後，再將人民幣轉賬到其內地銀行戶口。雙方談好用9萬人民幣換成10萬港元。資料顯示，以當時人民幣匯率計算，港媽可獲得的優惠差額約2,000多元。

樓主和男網民討論如何當當面兌錢。（小紅書圖片）

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交易當天，樓主帶同1名孩子前往港鐵何文田站，男網民以微信和語音電話稱，由其胞姐負責出面換錢，同時提醒切勿提及匯率和其他詳情。樓主以為事件涉及家族生意事宜，所以沒有細問，隨後1名中年女子果然到場，先向樓主遞上5萬港元現金，然後在櫃員機分3次取出餘下5萬港元，樓主數清楚後，將9萬人民幣匯至男網民提供的銀行戶口。

之後樓主將10萬港元現金先後透過櫃員機存入自己戶口，當存到5.2萬元時，大媽激動表示自己還未收到錢。樓主立即詢問男網民，對方稱正在處理中，大媽見狀不容許樓主繼續入錢，更大聲斥責樓主是騙徒，「帶小孩出來騙錢」，繼而搶走她手上的4.8萬港元現金，嚇到小朋友當場大哭。事件驚動港鐵職員報警，樓主此時發現已被男網民封鎖，相信自己誤中騙案。

2名受害人前往警署接受進一步調查，樓主聽聞大媽在警署前跳樓梯企圖自殺，未知對方傷勢。（示意圖/資料圖片）

警員接報到場，將樓主及大媽一行人帶回警署，然後安排到不同房間協助調查，樓主指協助大媽的女警曾轉述，稱大媽的母親目前在內地住院，「等着這筆人民幣救命」，更一度誤以為樓主是騙徒的同伙，又詢問可否把5.2萬元還給大媽。樓主感到非常無奈，表示事後已經即時聯絡內地銀行，但獲告知該筆9萬人民幣已經匯至騙徒提供的戶口。警員初步相信2女同樣是騙案受害人，騙徒以同1招數向2女行騙，2女均以為對方是騙徒的「姐姐」，在叮囑下沒有細問詳情而受騙，類似案件已非首次。

當前往警署接受進一步調查時，大媽曾問樓主有沒有朋友可以幫手報公安，樓主稱有計劃事後到深圳報案，但相信該筆9萬人民幣已經追不回來。事件中，樓主痛失9萬人民幣，因5.2萬港元現金已存入自己戶口，所以她不會取出來還給大媽，故大媽亦損失5.2萬港元。樓主離開警署時被安排避免遇上大媽，但當時獲告知對方在警署前門位置跳樓梯自殘，未知有否受傷。

樓主慨嘆自己當破財擋災，希望大媽將餘下款項為母親治病，她又提醒網民最好去找換店換錢，切勿嫌麻煩，重犯自己錯誤。多名網民紛紛留言，「只能說不貪就沒事，現在的匯率也不低，沒必要去搞這些，現在的騙子手段不斷創新，讓你防不勝防」、「現在就是朋友介紹，我也不會相信對方，因為現在很多是洗黑錢，寧願自己用支付寶、找換店」、「唉，中國人騙中國人」。

警方回覆《香港01》查詢時表示，本年6月7日接獲1名47歲及1名36歲女子報案，她們報稱原本互不認識，但早前分別透過即時通訊軟件認識1名騙徒，聲稱可以優惠匯率提供人民幣及港幣兌換服務，該2名女子同日按騙徒指示在港鐵何文田站當面接洽。

警方指當該名47歲女子按騙徒指示將港幣10萬元現金交予該名36歲女子後，後者亦按指示將人民幣9萬元轉帳到騙徒指定的內地戶口，並將前者的港幣現金存入自己的戶口。其間，該名47歲女子因並未能收取兌換的人民幣懷疑受騙，2人遂報案。經初步調查後，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，追查涉款及向緝騙徒，暫未有人被捕。

（綜合）