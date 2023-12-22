飯局識港男收逾百萬3個月閃婚　內地女住千呎豪宅：最不喜歡香港

真愛雖然不能用金錢衡量，但另一半身家豐厚兼出手豪爽，當然大大加分。湖南1名嬌小女子到深圳時跟同學去吃宵夜，沒料到飯局上認識的港男對自己一見傾心，主動聯絡噓寒問暖，更斥資助她買舖置業及圓創業夢，短時間內為她奉上逾百萬元積蓄。



在港男相助下，湖南女20歲時已經賺到人生第一桶金，感動不已下，在認識大約3個月已決定閃婚嫁到香港，與丈夫共享富貴生活，並誕下1名兒子，現時除了在內地有物業，香港也有3個單位出租。現時湖南女與丈夫兒子以每月5萬元租住1,300呎海境豪宅，每月開支約20至30萬元，但她坦言不習慣香港生活，「最不喜歡香港，因為香港吃外賣呀、所有都不方便」，所以不會至留在香港生活，目前最大心願就是賺夠錢安排兒子赴英升學。不過，影片有寫着「原創」字樣，故有網民質疑內容只是創作，而非「真人真事」。



湖南人妻一家三口接受自媒體訪問，最左邊女子是主持。（網上影片截圖）

39歲湖南人妻接受自媒體訪問，沒有交代姓名，在影片中表示14歲時父親早逝，母親讀書不多，經常被人歧視和欺負，「姐姐什麼都不懂」，自己讀到初中就投身社會，當年由湖南前往深圳尋找同學相聚，在宵夜飯局中因「朋友搭朋友」認識年紀較她大14歲的港男，但當時「大家都沒有說話」，隨後她便返回湖南。

湖南女前往深圳尋找同學相聚，在宵夜飯局中因「朋友搭朋友」認識年紀較她大14歲的港男，但當時「大家都沒有說話」，隨後她便返回湖南。（網上影片截圖）

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後來港男從朋友處得到湖南女的聯絡方法，開始主動向她噓寒問暖，詢問她為何不深圳工作，她回覆指希望和胞姐在湖南開服裝店。當得知湖南女無錢創業時，港男即表示願意借出6萬人民幣，令她大感「真的是天文數字」；港男在一周後又問她租舖事宜和夠不夠資金，當知道不夠時，再給她3萬人民幣，當時只是認識10天。

之後港男知道湖南女即將生日，提議前往深圳相聚，講明送上生日禮物，連機票都訂好，湖南女知道對方對她有意思，形容當時覺得港男「挺成熟」，相處時「特別有紳士風度」，會為她拉櫈和遞食物。他們在3天後更一起去海南島三亞市，並住在附有游泳池的酒店別墅，湖南女形容「嘩！怎麼這麼有錢啊這個男人？」。港男一邊帶她去見識，一邊從事酒店工程工作，2人相處半個月，男方返香港前仍然向她塞了3萬人民幣。

兩人認識3個月後，湖南女已經有100萬人民幣。（網上影片截圖）

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港男當時計劃湖南女來港，甚至為她擴張生意，最終開店開到中山，花費10多萬人民幣，港男放工後到中山與她相聚，每次都會送上數萬人民幣，而且帶她吃喝玩樂，「那時好大方」。2人認識3個月後，湖南女已經有100萬人民幣，隨後更要求在中山市中心買樓給母姐，當時樓價40多萬人民幣，湖南女開始被港男誠意打動，港男願意出20萬人民幣禮金，湖南女在沒有見過老爺奶奶、沒有前往港男在香港的住所的情況下，願意閃婚嫁給對方，選擇在深圳買樓。但計劃結婚時港男已經「乾塘」，「把他這麼多年的幾百萬全部砸在我身上」，湖南女便將對方贈送的金錢拿出來買樓，當時用了370萬人民幣。

湖南女隨後和丈夫誕下1名兒子，一家三口住在香港一個面積1,300平方呎的向海3房單位，月租5萬元。（網上影片截圖）

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湖南女隨後與丈夫誕下1名兒子，現時一家三口住在香港1個面積1,300平方呎的向海3房單位，月租5萬元，她稱每天坐在睡房「要擦防曬，被曬暈了」，另有一間工人房，內有獨立廁所兼淋浴間，方便印傭使用。湖南女形容目前居住的單位較大，反而丈夫為她在深圳和中山購買的單位，以及在香港出租的3個單位，相對較細，不方便她日後安排母親來港居住。

人妻強調「香港我不會再待了，我是最不喜歡香港的，因為香港吃外賣啊、所有都不方便」。（網上影片截圖）

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湖南女表示現時每月開支約20萬至30萬元，但她經營護膚品生意，月賺數十萬元，「現在我一個月賺的錢也不會比我老公少了」，但仍然有時工作到凌晨3至4時，繼續努力賺錢，為的是安排兒子赴英留學，「500萬肯定是要準備」，但她坦言「最不喜歡香港」，又強調「香港我不會再待了，我是最不喜歡香港的，因為香港吃外賣啊、所有都不方便」。

回望半生由窮家女變成女強人，湖南女覺得自己前往深圳和丈夫交往等同一場賭博，「你不敢賭，是因為你有優越的家境，或者你自己很優秀啊，我敢賭是因為我本來就啥都沒有」。被問及可能會招人話柄，「覺得我是因為賣身或怎麼怎麼樣吧，又不偷又不搶，也不是小三，有什麼關係呢？」慶幸自己「賭贏了」，丈夫「把我（人妻）當女兒一樣，我就覺得值了」，丈夫「特別的優秀的一點就是我們公司，不管今天虧了10萬、20萬、100萬，我老公從來都不會回來跟我說，我老公進門的那一刻永遠都會是笑」。

丈夫指當時妻子給他一種「嬌小玲瓏的感覺了，我就喜歡嬌小型」，所以願意花錢花時間了解對方。（網上影片截圖）

說到此處，湖南女的丈夫回家，表示當時妻子給他一種「嬌小玲瓏的感覺了，我就喜歡嬌小型」，所以願意花錢花時間了解對方。

影片引來網民熱議，有人指相關頻道的影片有寫着「原創」字樣，而且能在街上隨意找到受訪者帶回家參觀，感覺不真實，質疑是為博流量創作故事。

（微博）