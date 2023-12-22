人肉霸位！貨van為上落貨狂褪迫走私家車　1點令司機嬲爆：大晒？

馬路上理應互諒互讓！有司機上傳車cam片大呻，指日前駛經土瓜灣時，見到有食材店員工以手推車在路邊人肉霸位，其時相距約3至4個車位外的貨van疑想上落貨，竟不斷倒車「迫退」私家車。片主隨即退後想「抽頭」，但貨van亦後退緊貼，貨van司機隨後下車緊盯私家車，片主解釋無意泊車，但埋怨「你唔係咁樣褪後㗎嘛大哥」、「你真係大晒呀，大哥」。貨van司機在馬路上來回盯住私家車說「我埋緊位呀」。



由於貨van未有讓步，片主只好自己倒車爬頭離去，不忿道「人肉霸位都已經夠衰，巴閉到你咁就真係少見，最慘我仲要唔係想泊佢個位」。網民替片主抱不平，認為他已很有禮貌，「想抽出去讓佢都仲要頂住，真係烏鴉哥咁」。



一對男女站在馬路上霸位，疑正等待上落貨，而前方約3至4個車位前有貨van正倒車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳車cam片，表示他駛經土瓜灣某條街時，有間食材店的客貨van想泊車上落貨。影片可見，私家車駛入該街道時，左邊有2名男女以手推車霸佔可泊車位置，其中男子身穿圍裙和水鞋。前方約3至4個車位前，有1輛貨van正在倒車，疑駛上男女位置想泊位上落貨。

私家車駛過路邊男女位置，並因應貨van在退後而停下，又曾響咹提示。未料貨van繼續後退，樓主唯有退後「抽頭」去旁邊行車線想爬頭，但他一退後，貨van馬上倒車，繼續頂住。此時貨van男司機下車走近私家車，現場傳出一把女聲說：「唔好意思，我想泊嗰個位，可唔可以褪後？」

一對男女站在馬路可泊車的位置疑正等待上落貨，在大約3至4個車位前有輛貨車正倒車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

+ 3

樓主回答「我冇話唔畀你泊呀，你唔係咁樣褪後㗎嘛大哥」。貨van男司機走近說「我埋緊位呀」，離開時不停回頭看向私家車。樓主表示，「我冇理由咁樣褪後，我都要行㗎嘛大哥」、「我又冇話泊你個位，你咁緊張做咩啫」、「你唔係咁樣褪後㗎嘛大哥」。有把男聲問「（片主）邊位呀」，貨van男司機回頭疑向該男子說「佢話冇理由褪後喎」，然後疑在埋怨樓主，但說話未有清晰錄下。

樓主無奈道：「咁我抽出去咩，對面有車架大哥」。貨van男司機未回應，出手一拍關上車門，再度走向私家車來回盯着看。在貨van拒讓情況下，樓主最後倒車行去對面線爬頭，貨van司司機見樓主駛走才返回車上。

樓主大呻「真係不知所謂」、「人肉霸位都已經夠衰，巴閉到你咁就真係少見，最慘我仲要唔係想泊佢個位，做生意都唔係大晒嘅」，在文未標籤寫上「仲幫襯過佢嗰下先嬲」。

網民認為樓主脾氣已很好，「對答好斯文」，又鬧爆貨van司機「都抽頭走啦，仲郁車仲要落車X」、「連死火燈都唔打，X知你倒咁遠泊位咩」、「倒車距離好似唔可以超過10米」，而且樓主當時明顯只想前行，「想抽出去讓佢都仲要頂住，真係烏鴉哥咁」、「後波想抽都抽唔到啦，前面頂住咗」。

部份網民認為樓主不應讓步，更應作出投訴，「唔該都冇聲，睬佢都戇啦」、「希望片主唔好嫌麻煩，一定要作出投訴，危險駕駛者一個都不能放過」，又建議「日日最忙碌嘅時間，打個電話畀警察嚟睇睇，等隔籬左右同佢攬炒囉」。

影片其後被轉載到土瓜灣地區群組，街坊批評貨van司機，「留啲位畀片主抽頭走，你咪有位褪後囉」、「重點係人哋唔諗住泊個位，只係正常行車」。

（綜合）