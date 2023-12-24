感恩父親辛苦耕田供讀大學　阿仔畢業袍披父身：沒有爸爸就沒有我

父愛如山！馬來西亞1名大學畢業生在畢業典禮時將畢業袍、畢業帽幫父親穿戴上，然後攬過父親的肩膀親了他的臉頰。他深情感謝父親堅韌的性情、辛勞的付出，透露父親靠耕田、屠宰牲畜、割膠等工作，供他讀完大學課程，並身體力行教會他許多事，更直言沒有父親就沒有今天的他。他的舉動感動了不少網民，其敬愛父親之心亦成為一時佳話。



馬來西亞理科大學教育學士畢業生伊茲萬（Izwan）在畢業典禮上，脫下紫色畢業袍披到父親身上，又為他戴上畢業帽，以表達對父親的敬愛感激之情。（mibaaa_／TikTok影片截圖）

馬來西亞理科大學（Universiti Sains Malaysia）日前舉辦畢業典禮，其中1名24歲藝術教育學士畢業生伊茲萬（Izwan）於12日在社交平台TikTok上傳影片，表達對76歲父親的敬意。在影片可見，伊茲萬脫下身上的紫色畢業袍，輕輕披到父親身上，幫他繫好後，又為他戴上同色系畢業帽。完成後，伊茲萬親吻了父親的臉頰，又豎起大拇指與父親合照。

伊茲萬在影片下方表示對父親的感激之情，並表達敬愛，稱呼父親為「英雄」，「我愛你，我的英雄」。他多謝父親在他生命中的重要，直言沒有父親就沒有今天的他，「爸爸，你24歲的兒子之所以能成功（畢業），全是因為你」，因為父親多年來辛勤工作供書教學，才讓他有所成就。他又提到父親身兼數職，除了耕田外，還到屠宰場工作、到橡膠場割膠等，支撐起整個家庭。

伊茲萬在接受當地傳媒採訪時表示希望日後能成為一名教師，他強調孝順的重要，「無論你走到哪裡，請記住我們是誰、我們經歷過什麼，不要忘記尊重長輩」，又規勸年輕一代減少抱怨，多多努力，日後好好回饋父母。

影片短短數天已經獲得過20萬觀看次數，不少人被伊茲萬的舉動感動，讚揚他懂得尊重及孝順父親，也有人受到啟發，表示要在自己的畢業典禮上為父母披上畢業袍感恩他們對子女的付出。

（綜合）