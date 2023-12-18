母愛偉大！病母離世前一晚奮力為愛兒蓋被　影片曝光網民集體淚崩

「世上只有媽媽好」這句話雖然是老生常談，但永遠也令人動容。陝西1名男子近日翻閱閉路電視片段，見到病重母親過世前一晚仍擔心他睡覺時會着涼，奮力伸手為他蓋被。男子看得淚崩，於是上載影片，提醒大家為人子女，「在父母有生之年，好好孝敬父母」，不少網民看完影片後直呼「有洋蔥」、「看得哭了」、「好感動」。



病重母親見到兒子入睡，擔心對方會着涼，拚盡力氣為兒子蓋被，母親翌日卻病逝。（網上影片截圖）

內地汪姓男子近日上載1條影片，引來不少網民關注，更引來傳媒追訪。汪男稱由於母親病重，所以自己會徹夜照顧她，母子甚至會睡在同1張床上，沒料到當晚就是母子相處的最後一夜。影片見到汪男當時已入睡，母親擔心他會着涼，縱使身體虛弱，仍拚盡身上力氣為兒子蓋被，而她翌日就病逝了。

汪男在喪母後翻閱閉路電視片段，發現這感動一幕，自己看得淚崩，於是也上載網上。他其後接受傳媒訪問時，提供影片指自己平日會揹着母親外出行走，又會照顧其起居飲食，提醒其他人「盡孝不能等」，而上載影片目的是「讓全天下的子女都看到，在父母有生之年、如果父母健在，好好孝敬父母，餘生不留遺憾！」

不少網民形容「有洋蔥」、「淚崩了」、「好感動」、「有媽的孩子像個寶」、「我奶奶痴呆多年，彌留之際迴光返照，也是給我爸蓋被子」。

（綜合）