2023「淘寶醜東西大賽」 勇者限定智慧齒耳環、閨密比心裙同上榜
撰文：日本設計小站
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一年一度的「淘寶醜東西大賽」，又來了！
今年上榜的有：猛男敲木魚、智齒耳釘、壽桃戒指、閨蜜比心裙、財神衣服、摳腳牙刷架、葬愛墓碑擺件、I人家居服、燒水壺安全帽、醜蛙勺子、蒙娜麗殺蚊拍、中指擺件……
點圖放大看看今年的上榜產品：
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意外的是，本就激烈的競賽，還殺出了兩個奢侈品牌：Chanel香奈兒的真皮劉海、巴miumiu的鑽石內褲，也「有幸」入圍！
不知道以上哪件醜東西，「辣」到了你的眼睛呢？
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