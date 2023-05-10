台灣網購平台驚現「運屍袋」　一睇已售出數量更驚　買家留言曝光

現代人生活忙碌，因此習慣透過網購平台下單需要的日用品，其中「蝦皮購物」是台灣人愛用的電商平台之一。



日前有網友發現蝦皮竟然有販售運屍袋，截至目前為止售出數量已逾700件，感到相當震驚。

「真．運屍袋」賣家專出售喪葬用品 清一色5星好評 點圖放大看看商品介紹及買家留言：

+ 10

原PO在Dcard貼出一張照片，註明「蝦皮賣運屍袋」。從「蝦皮購物」網站發現，該款遺體袋主打PEVA環保材質、無毒可燒，以箱為單位進行販售，一箱有20個，目前已賣出700多箱，且有18位買家給予5顆星星好評。

該賣場也在平台上同步販售多款葬禮上需要使用的物品，像是紙紮娃娃、數位念佛機、壽衣、神主牌、骨灰罐背袋等。

【延伸閱讀】美女「殯儀館上班一晚躺賺1600元」影片瘋傳 行內人曝真實收入（點擊放大瀏覽）：

+ 9

買家：用來運1:1公仔

對此，有人解釋說「會不會買的是醫院或殯葬業者」、「有買過，拿來運等身人偶，還有運過急救練習用安妮」、「殯葬業者會買啊！大驚小怪的」、「鄉下禮儀公司買蝦皮比叫貨便宜呀」、「你看電視劇影集都是用這個當道具喔」、「這讓我想到我某個僱主以前做殯葬業，他真的會在他辦公室蓋往生被」。

另外也有網友指出，「物品的屬性是人來定義的，他可能只是個超大塑膠袋，你把『運屍袋』三個字拿掉就是普通袋子而已」、「幹嘛在意這個，古時裝屍體不是草蓆就是麻布袋，只是個名稱罷了」、「這個袋子不一定要拿來裝屍體，拿來裝一些大的東西其實也不錯」、「其實這是很好的登山露宿袋啦！基本上防水，只要拉拉鍊的時候不要整個拉起來，頭露出來就是睡袋了」。

【延伸閱讀】超狂泰國喪禮靈堂擺滿「呢樣嘢」 原因竟係……（點擊放大瀏覽）：

+ 4

延伸閱讀：

逾百萬結婚基金突消失？他看帳戶只剩17元 原因曝光網警告：一定有鬼

越式洗髮大踩雷...她體驗2小時嚇到尿不出來 網看6點瞬間滅火

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】