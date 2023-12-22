冬至去旅行！阿哥出門激嬲「傳統爸」　阿妹嘆：唔知老一輩睇咁重

坊間俗語曰「冬大過年」，不少家庭都相當重視冬至這個節日，務求一家人齊齊整整吃飯。近日有女生在網上發帖慨嘆，指父親與哥哥因冬至正日是否做冬的問題引起爭議，原來哥哥當天會去旅行，建議提早做節，但父親想法傳統，認為正日齊人做節才有意義。帖文引起不少網民共鳴，直指不少人家中也有類似矛盾！



有女生在網上發帖表示哥哥冬至去旅行故想提早做節，但父親想法傳統，認為正日齊人做節才有意義。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有女生在香港討論區以「冬至阿哥去旅行，阿爸超嬲」為題發帖，表示哥哥早就買了機票打算去日本旅行，沒想到撞正冬至（12月22日），於是便向父母表示冬至不會在家。父親得知後即暴跳如雷走入房中，「勁大力閂埋房門」，令家人們都嚇一跳。

追問下才得知原來父親認為「冬大過年」，覺得冬至一家人整整齊齊吃飯特別重要。雖然哥哥提出提早做節，但父親思想傳統，認為正日才有意義。眼見家人因此事鬧出不快，樓主亦感慨表示「真係唔知道老一輩真係睇呢啲日子咁重」。

有網民認為「齊人緊要過日子」，但另亦有網民認為要多體諒老一輩對節日的重視。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少人都認為隨着時代變更，加上工作忙碌或子女成婚，難以正日慶祝節日，指出「齊人緊要過日子」，「唔一定正日先食飯」、「兩代人諗法有分歧好正常，我哋呢代真係唔會再咁執着，重點係齊人！日日都可以係做節」，亦有人表示「（樓主）阿爸一定係50後，唔明80、90後諗乜」、「慢慢就慣，子女大咗自然有自己世界，過年過節出去玩都好平常」。

但另一邊廂就有網民認為應該體諒老一輩對節日的重視，「冬至喎？梗重要啦！」、「老人都係重視嗰幾個日子，如果真的有機會唔喺香港做節，早啲同佢哋講，等佢哋有心理準備」、「老人家特別睇重做冬、中秋、新年呢啲大節」。

（香港討論區）