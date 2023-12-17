冬至6禁忌、8習俗曝光！做錯1樣衰成年　切勿捱夜、湯圓要食雙數

週五（22日）就是24節氣中的「冬至」，除了是習俗上黑夜最長、白天最短的日子，也是今年入冬以來「最強冷空氣」的預測影響日。



對此，命理專家「清水孟國際命理小孟老師」也列出冬至的「6禁忌」與「8習俗」，如果不小心誤觸禁忌的話，很可能影響自身氣場，並導致明年被衰運纏身。

冬至6個禁忌及8大習俗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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禁忌1：不可行房

冬至這天因為氣溫較低、陰氣旺盛，若男女精力旺盛行房的話，恐導致自身陽氣外洩，也可能因此傷到元神。

禁忌2：晚上避免旅遊外出

古代人過去經常將冬至視為「鬼節」，故建議晚間9時後別外出，若非不得已得出門，建議攜帶鹽巴。

禁忌3：媳婦不能回娘家

冬至氣溫低寒，嫁出去的媳婦若因回娘家路途遙遠，不慎於途中感冒的話，可能會在回家後把病毒傳染給公婆，並導致長輩病情變得更嚴重。

禁忌4：不宜熬夜晚睡

冬至這天若太晚入睡的話，恐使陽氣下降、陰氣大增，導致自身氣場欠佳。另外，由於冬至又被稱為「小過年」，故熬夜恐怕還會影響來年運勢。

禁忌5：吃湯圓要雙數

許多人都會在冬至這天吃湯圓，但切記一定要吃「雙數」，因為單數代表孤單、雙數代表幸福圓滿，故吃雙數湯圓才能添歲又添福。

禁忌6：忌逞兇鬥狠

冬至是個節氣變化的日子，不論是情人或朋友，外出時都要避免吵架動怒，以免在氣場轉換之餘還壞了磁場。

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習俗1：拜拜

習俗上，冬至這天會在白天祭拜神明、祖先、地基主，感謝祂們過去一年的護持，也祈求祂們來年繼續多幫忙。在拜拜前可準備三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯，另外拜神明時可準備金銀衣紙、壽金、地公金，拜祖先則可是金紙、銀紙不拘。

習俗2：吃湯圓

冬至吃湯圓具有「圓滿如意」、「小孩添歲」之意，除了有助提升人際關係，還可讓家庭生活和樂美滿，建議可紅白湯圓搭配食用，藉此達到陰陽調合旺5年的效果。另外，單身者吃湯圓可旺桃花、想要求財者吃湯圓可財富圓滿如意。

習俗3：吃水餃

由於餃子形狀如同財寶，故冬至吃水餃有助提升財運，獲得招財進寶的效果。

習俗4：吃豬腳麵線

豬腳麵線可以幫忙驅除穢氣、煞氣，並帶來延壽、破除太歲卡關的功用。小孟老師特別點名今年運勢較差的虎、猴、蛇、豬4生肖，務必要在冬至吃點豬腳麵線。

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習俗5：吃年糕

冬至後白天將會開始變長，因此也是陽氣的開端，吃點甜甜的年糕過冬，也象徵新的一年即將展開。

習俗6：冬至送鞋

古代習俗當中，晚輩會在冬至這天買鞋子送給舅舅與姑姑。此習俗演變到現在後，反而變成舅舅、姑姑會送鞋給外甥、侄兒，也象徵替晚輩添衣、添歲。

習俗7：冬至進補

冬至黑夜較長又冷，是個非常適合進補的日子，不少人也會在這天燉羊肉、煮麻油雞湯享用。

習俗8：吃餛飩

冬至為白天短、黑夜長，但從隔天起就會變成白天長、黑夜短，因此又有混沌初開的韻味，若在這天吃些餛飩，也代表厄運告一段落、好運將至。

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