小紅書女來港睇聖誕煙火　完場1個決定　凌晨慘困口岸凍到流眼淚

近日不少內地客喜歡來香港感受濃厚的聖誕氣氛，今年加碼有維港水上煙火表演，當然是吸引到更多內地客到場打卡。有內地女生在小紅書發出最深切的忠告，直指自己低估了過境人流，特別是趕回內地過聖誕的港人人潮，因在水上煙火完場時沒有即時走人，結果於嚴寒下的凌晨仍困在口岸，慘得一把鼻水、一把淚等待。內地女生透露由搭車到過關到等的士，不斷排隊、排隊、又排隊，最終香港返深圳竟花了6個小時，力勸內地朋友「煙花值得看，但看了快回家。」



內地女生表示最終香港返深圳竟花了6個小時，力勸內地朋友「煙花值得看，但看了快回家」。（小紅書短片截圖）

內地女生在其小紅書帳戶「Luluby」發帖，以短片分享她12月16日趁聖誕前夕來港，到西九文化區欣賞旅發局「冬日維港水上煙火」表演後回家的慘痛經歷。

她在小紅書上載的短片，封面以「香港回深圳要６小時？凌晨三點困口岸」為題，她指當晚看煙花時已看到人流眾多，完場離開時也出現道路堵塞，卻未引起她的「憂患意識」，因她一心想着皇崗口岸可24小時過關，所以沒有即時在西九轉乘地鐵或高鐵回口岸，反而去逛了一轉尖沙咀，到半島酒店和K11商場拍照，但她完全忘記了節日前後香港人回內地的人潮流量也很多，一到市區過境巴士站準備買票時，即時嚇呆了。

女生指當時看到一條長長的人龍，排到3條街以外，好奇心驅使下走到盡頭，才驚覺是購買車票的櫃位，慨嘆「吃瓜吃到自己頭上」。

寒冷夜等購票等上巴士，終於上車出發已經近凌晨了，滿以為會順利到家，惟到口岸時要中途換乘小巴，過關時口岸塞滿人，穿得不多的她又再一次要露天等半小時。據她拍下的短片，當時只有11度低溫，沒料過關後的士站又再出現蛇餅式人龍，她自嘲「一把鼻水一把淚」的苦等，終於在凌晨2時半搭上的士回家。

內地女生語重心長地勸告打算到香港過聖誕或除夕的網友，如果節假來港玩，夜了回去都很可能出現她同樣的情況，而捱夜排隊的感覺實在難受，希望這個分享幫大家「避雷」。

寒風中長時間戶外排隊，內地女生直指自己都冷得一把鼻涕一把淚，十分狼狽。（小紅書短片截圖）

不少內地網民都被內地女生的情況嚇怕，直指也計劃訪港，擔心一樣被困口岸難回家，有人笑言夜遊後倒不如留港一天，好過辛苦；有內地客分享和女生同天看煙火，看完即走回到家時才不過10時許，大讚女生的建議對即將計劃去香港遊玩者十分有用。

有網民認為女生在過境巴士看到購票情況，就應果斷邀請同樣要回深圳的人一起搭車直往口岸，車費貴一點也好過浪費時間，如不想花太多錢也可看乘港鐵到上水，再轉的士至關口，也不過60至70元左右。亦有人留言指，現在回內地玩的香港人實在太多，呼籲大家過關時留意。