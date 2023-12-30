辦公室禮儀？雪櫃飯盒貼memo「勿疊飯盒」　網民斥大牌：垃圾桶見

上班時帶飯盒，放入雪櫃存時如空間不足，難免要跟其他飯盒疊在一起，惟有打工仔近日分享公司有「極品同事」，多次在飯盒上附上便條貼，強調「Office manner（辦公室禮儀）」，要求其他人不要將飯盒放在其飯盒之上，即使其他同事已順從其意，但對方仍持續留下紙條，樓主不滿下將對方的放盒放到網上公審。有網民直斥該同事「黐線」，「咁高貴，佢不如自己買個私家雪櫃」、「怕污糟入個保鮮袋咪得囉」；亦有留言建議樓主可用各項「奇招」還擊對方。



有打工仔於公司雪櫃張貼紙條，以辦公室禮儀為由不准他人將飯盒疊高，惹來熱議。（FB「扮工室Online」圖片）

該打工仔在facebook群組「扮工室Online」發帖時上載1張圖片，顯示1盒放置於雪櫃的飯盒，被貼上1張便條貼，內容寫道：「Office manner（辦公室禮儀）」、「請勿疊上人哋飯盒」，又強調「雪櫃真係無位，唔該問咗人先」。樓主不滿指，該同事非首天貼出紙條，要求他人不要將飯盒疊高，其他同事看到亦沒有疊高，不過對方仍「長篇大論」，指出其實全公司只有數人會帶飯。

帖文引來網民批評相關同事是「麻煩人」、「黐線同事」、「咁高貴，佢不如自己買個私家雪櫃」、「唔要俾人疊，一係唔好帶飯」、「照放上面，理X佢」、「就垃圾桶見，咁大牌」、「又唔寫下款，想問你都唔得喎」、「怕污糟入個保鮮袋咪得囉」；有留言無奈表示若然雪櫃無位，疊高飯盒其實很正常，「佢咁介意，我擺喺底囉」。

有看不過眼的網民提議各項「奇招」反擊，「唔好疊上去，直接反轉佢」、「回張紙條：雪櫃無位，所以幫你放咗喺冰格獨立位，不用謝！」、「唔好疊佢嗰個囉，不過我會將佢推到最入，外面就疊起囉」、「買支AA膠，將佢飯盒黏實個雪櫃，等佢有得睇無得食」、「拎佢個（飯）出嚟，等其他人擺晒，無人再放先放返佢嗰個上面囉」。

樓主事後補充，其實全公司都沒有人和該同事交流，事關對方稍有不如意便會將他人物件推倒在地，別人犯錯便會大聲在公司破口大罵，亦經常「老屈」， 所以和其他同事關係較為疏離。

（FB「扮工室Online」）