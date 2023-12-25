香港溫度與速度│長者跌傷途人熱心施救　小紅書男：5分鐘見救護車

本港近日氣溫急降，天文台早於上周二（19日）發出入冬以來首個寒冷天氣警告，預計聖誕期間仍然寒冷，但寒意中仍顯出香港的溫度與速度！小紅書有男用戶早前發文表示，上周三（20日）晚上乘搭巴士，見到1名長者下車時跌倒致頭部流血，附近一班熱心途人不但用紙巾為他止血，而且攙扶老人家到路邊，更有人致電報警，救護員約5分鐘後已火速到場，男子讚嘆「看到了香港這座城市的溫度與速度」。其他網民紛紛表示「香港人看着冷漠，但真有什麼事情，大家都會來幫忙的」、「香港人是臉很冷，心很熱，最近多次往返來港後感受到了」。



熱心途人除了施救之外，還幫手報警，救護車5分鐘後火速到場，令樓主大讚「「看到了香港這座城市的溫度與速度」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，上周三（20日）晚上大約10時下班乘搭巴士回家，抵達後下車，但背後傳出異響，回頭見1名老人家下車時跌倒，在地上動彈不得，頭部流血，傷勢似乎不輕。

樓主見到一眾熱心途人迅速上前，有人立即致電999求助，部份人取出紙巾為老人止血，亦有人攙扶老人家到路邊，更有走到附近店舖尋找櫈子給老人坐下，救護車5分鐘後已到場，由救護員接手處理。

樓主讚嘆「看到了香港這座城市的溫度與速度…如果大家冷漠不管，救護車效率太低，後果不堪設想」。其他網民紛紛留言表示「香港人看着冷漠，但真有什麼事情，大家都會來幫忙的」、「香港人是臉很冷，心很熱，最近多次往返來港後感受到了」、「來了那麼多年，這裏安全，人禮貌，不喜歡應酬人的我挺喜歡在這裏生活」、「之前有個小女孩在地鐵哭了，一大堆人馬上圍住關懷她」。

（小紅書）